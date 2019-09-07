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Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Anayasa ve Referandum Çağrısı

07.09.2019 18:54 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi ziyareti sırasında halka seslenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir anayasa çağrısı yaparak, bunun için gerekiyorsa referanduma gidilmesi gerektiğini belirtti

Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Anayasa ve Referandum Çağrısı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ziyareti sırasında halka seslenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir anayasa çağrısı yaparak, bunun için gerekiyorsa referanduma gidilmesi gerektiğini belirtti.

CHP lideri şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı dediğiniz kişi, cumhurun başkanı olmak zorundadır. Yani bütün siyasi partilerin olduğu gibi bütün vatandaşların cumhurbaşkanı olmak zorundadır. Eğer ‘Ben tüm vatandaşların cumhurbaşkanıyım’ deniyorsa, bunun tarafsız olması lazımdır. Bir siyasi partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olamaz. Bir kişi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra geliyor parlamentoya, bütün milletvekillerinin önünde tarafsız davranacağına dair, yani hiçbir tarafı tutmayacağına dair namusu ve şerefi üzerine yemin ediyor. Ama bugün gördüğümüz tablo çok farklı. Tarafsız bir cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Bunun için gerekiyorsa Anayasa'nın değişmesi lazım. Diyorsanız ki vatandaşın bilgisine sunalım, Gelin referandum yapalım, vatandaşa soralım; 'Cumhurbaşkanı taraflı mı olsun tarafsız mı olsun?' Vatandaş diyorsa ki vatandaş taraflı olsun, söz bir daha bir şey söylemeyeceğim. Ama Cumhurbaşkanı tarafsız olsun diyorsa o zaman değiştirelim bunu.”

“Cumhurbaşkanı olacaksan tarafsız olacaksın”

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanının niçin tarafsız olması gerektiğini ise şu sözlerle açıkladı: “Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin edemez. Ederse orada yargı bağımsızlığından söz edilemez. Yargının bağımsız olması lazım, tarafsız olması lazım. Hakim karar verirken saraya bakıp karar verirse o ülkede adaletten söz edilemez. Adalet ve vicdan dünyanın en önemli kavramlarıdır. Vicdanına göre karar verecek.”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası alması konusunda da göndermede bulunan Kılıçdaroğlu “Efendim Cumhurbaşkanına hakaret... İyi de sen bir partinin genel başkanısın kardeşim, nereden çıktı Cumhurbaşkanlığı? Cumhurbaşkanı olacaksan tarafsız olmalısın, o zaman herkes saygı duyacak sana” diye konuştu.

Gizli kararname iddiası

Sakarya’daki tank palet fabrikasının Katar Ordusu’na peşkeş çekildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu “Ben buna itiraz ettim. Hadi Sümer Bankı, Eti Bankı, çimento fabrikalarını, diğer fabrikaları sattın, bir devlet kendi silah fabrikasını bir başka yabancı orduya peşkeş çeker mi? Yok dediler böyle bir şey. Resmi Gazete'yi gösterdim. Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzası olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni gösterdim. Kararı gösterince bir şey diyemediler. Şimdi bir kararname daha var. İkinci kararname, bunu gizliyorlar. Katar Ordusuna verdiler, bu kararnameyi gizliyorlar. Aydın'dan sayın Erdoğan'a rica ediyorum, imzaladığın ikinci kararnameyi de Resmi Gazete'yi yayınla. Bu milletin bilmeye hakkı vardır. Çünkü tank palet fabrikası son kuruşuna kadar bu milletin parası ile kurulmuştur. Milletten neyi gizliyorsunuz?”

Yenikapı’daki araçlar

Belediyelerin halktan aldığı her kuruşun nereye harcandığına dair halka hesap vermesi gerektiğini vurgulayan CHP lideri, "Hiçbir zaman harcanan her kuruşun hesabını vermekten vazgeçmeyeceğiz. Vatandaştan para alıyorsan aldığın parayı kuruşu kuruşuna açıklayacaksın. Bizim inancımızda israf haramdır, eğer birilerini zengin etmek için vatandaşın belediyeye ödediği vergileri, harçları alıp sadece bir çıkar grubuna aktarırsanız orada sorun var demektir. İstanbul'da Yenikapı'da görüyorsunuz binlerce araç. Nerede kullanılıyordu bu araçlar? Bu paralar ne kadardı ve kime gidiyordu? Bütün bunları yeri geldiğinde kamuoyuna açıklayacağız" diye konuştu.

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