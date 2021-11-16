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Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'helalleşme' açıklaması

16.11.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu yaptığı açıklama ile 'helalleşme" tartışması başlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yayınladığı açık mektupla helalleşmeyi amaçladıkları kesimleri açıkladı.

CHP lideri "Yaralar hâlâ açık. Ama yapacağız" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu yaptığı "helalleşme" açıklamasına bugün yayınladığı açık mektup ile açıklık getirdi. Kılıçdaroğlu mektubu CHP'nin TBMM grup toplantısında meclis kürsüsünden okudu.

Mektubunda, "Helalleşme yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek demektir. Bunu yarası olan topluluklarla yapacağız" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp, helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka, helalleşme başka. Bu insanlara devlet tazminat ödeyecek. Ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkûmları ile helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inim inlemiş azınlıklar, 6-7 Eylül olaylarının mağdurları ile helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak genç beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi ile helalleşeceğiz. Soma ile helalleşeceğiz. Darbeciler tarafından bir sağdan, bir soldan gencecik çocuklarımız asıldı bu ülkede. Bir sağdan, bir soldan o insanlarımızla helalleşeceğiz. 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısra Öz ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz" satırlarına yer verdi.

Hafta sonu sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" demişti.

Videosundaki ifadelerinin "strateji" sanılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, mektubunda "Ne stratejisi? Ben gelecekte, bu ülke çocuklarının, ardımdan 'bu ülkeyi barıştırdığımı' söylemelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yapılan son seçim anketlerine göre, CHP'nin oy oranı AKP'ye yaklaşmış durumda. Piar Araştırma'nın 13 Kasım'da yayınladığı seçim anketine göre, AKP'nin oy oranı yüzde 23,6'ya gerilerken CHP'nin oy oranı yüzde 20,3 dolayında.

DW/BÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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