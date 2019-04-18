CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin, gerçek gündemi olan ekonomiye dönmesi gerek. 'Biz bu krizden nasıl çıkarız', siyasetin düşünmesi gereken temel konu bu olmalı." dedi. Kılıçdaroğlu, JW Marriott Otel'de haber kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Eğer bir konuya değinmezsem demokrasi açısından ayıp etmiş olurum." diyen Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilen belediye başkanlarıyla ilgili kararına işaret etti. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "O da KHK'yle görevlerinden atılanların, seçimde elde ettikleri başarı sonrası, bunların başarılarının teslim edilmemesidir. YSK'ye itiraz yapıldı. Buradan YSK'nin değerli üyelerine seslenmek isterim. Bunların seçime girmelerine siz izin verdiniz. Bunlar savcılıklardan 'iyi hal kağıdı' aldı. Bunlar il ve ilçe seçim kurulları ve YSK tarafından kabul edildi. Bunlar ilan edildi. Bir kısmı seçimi kazandı, bir kısmı kazanamadı. Seçimi kazananlara sizin mazbatalarını teslim etmeniz gerekir. Aksi halde büyük bir demokrasi ayıbına imza atmış oluruz. Toplum olarak imza atmış oluruz. Ya hiç izin vermeyecektiniz, seçime girmeyeceklerdi. O başka bir konuydu, onu ayrıca tartışırız ama izin verdiğiniz bir kişinin seçimi kazandıktan sonra 'Hayır, sen seçimi kazandın ama KHK ile kamudaki görevine son verilmişti, ben sana mazbatayı vermem' demek doğru değildir. İnsan haklarına, demokrasiye, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Mazbatalar verilirse Türkiye bir demokrasi ayıbından kurtulmuş olacaktır." Bunlar da ilginizi çekebilir Altın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar AK Parti Bursa teşkilatından Başkan Özkan’a ziyaret

Bir kişinin seçilme hakkını sahip olup olmadığını belirleyen ana unsurun yargı olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, KHK'nin ise olağanüstü dönemde alınmış bir bakanlar kurulu kararı olduğunu hatırlattı. Bu kişilerin haklarını aramak için mahkemelere başvurduğuna, yargı sürecinin de henüz tamamlanmadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu hakkın teslim edilmemesi sanki yargı süreci tamamlanmış, bunlar seçilme haklarını yitirmişler, onlara bu hak teslim edilmez gibi bir garip sonuç çıkıyor ortaya ki böyle bir tablo yok Türkiye'de. Biz demokrasiyi savunuyorsak, sadece kendimiz için değil, bizim gibi düşünmeyen, bizden farklı olan insanlar için de hakkı, hukuku ve adaleti savunmak zorundayız. YSK'yi bu bağlamda yeniden göreve davet etmek, aldığı kararı yeniden gözden geçirmesini istemek de bizim en doğal hakkımızdır, demokrasiyi savunan bir siyasal partinin genel başkanı olarak." - "Ekonomi ve dış politikada ciddi sorunlar var Türkiye'nin süratle seçim ortamından kendisini kurtarması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, ülkenin ekonomi ve dış politikada çok ciddi temel sorunları olduğunu söyledi.

Buralarda yaşanan sorunların doğrudan vatandaşa yansıdığına dikkati çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomide ciddi bir kriz yaşıyoruz. Reel sektör krizi... İşsiz sayımız geniş tanımıyla 8 milyonu aştı. Son bir yılda işsiz sayısı 1 milyon 700 bini aştı. Genç işsizlik oranı çok yüksek. Enflasyon patladı ve mutfaklarda yangın var. Türkiye'nin, gerçek gündemi olan ekonomiye dönmesi gerek. Türkiye bu hale nasıl geldi, onu sormuyorum şu anda. Geldi bir şekilde. Bunu herkes biliyor. 'Biz bu krizden nasıl çıkarız', siyasetin düşünmesi gereken temel konu bu olmalı." diye konuştu. Bütün dünyanın Türkiye'yi izlediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Merkez Bankasının rezervleri konusunda, uluslararası alanda ciddi kaygılar, kuşkular olduğunu savundu. Alınan hiçbir ciddi önlem olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, günü kurtarma üzerine politika inşa edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Patates, soğan yeteri kadar yok ithal edelim, sıfır gümrükle. İyi de bu sorunu çözmüyor ki. Hala ekonomide yaşanan ciddi krizin farkında değiller. Bu krizin toplumu ne kadar derinden vurduğunun farkında değiller. İşveren artık kendisini kurtarmak istiyor. 'Nasıl batmaktan kurtulurum.' Bu arayış içinde. Siyasal iktidar önündeki bu tabloyu sağlıklı bir şekilde değerlendirmiyor. Neden? Çünkü devlette liyakati yok ettiler. Bir dönem devletteki bütün ekonomik gidişatı izleyen, dünyadaki ekonomik gidişatı izleyen, oluşacak uluslararası krizin Türkiye'ye yansımalarını hesaplayan ve siyasi otoritenin önüne koyan bürokrasi yok edildi. Liyakat yok edildi. Saray bürokrasisi ile Türkiye'deki ekonomik kriz çözülmez."

- Kalkınma planımız yok 21'inci yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kalkınma planı olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "Saray bunun ne kadar farkında merak ediyorum? Kalkınma planı olmadan neyi yapacaksınız? Neyi öngörüyorsunuz?" ifadesini kullandı. Daha önce açıklanan programların hiçbirinin tutmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, sağlıklı, tutarlı çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Tanzim satışlarla veya her işverenin bir işçi istihdam etmesiyle sorunların çözülemeyeceğine değinen Kılıçdaroğlu, "Seçimlerden sonra 2,5 milyon kişiye istihdam yaratılacaktı. Bırakın 2,5 milyonu, bırakın 50 bin, 10 bin kişiyi tam tersine 1 milyon 700 bini aşkın kişi işsiz oldu. Bu kadar büyük tutarsızlıkla Türkiye ekonomisi yönetilemez." şeklinde konuştu. İktidarın öncelikli olarak "ekonomik krizi aşma konusunda alınacak kararlarla krizin yükünü toplumun hangi kesimine yükleneceğinin" kararını vermesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Eşit mi paylaşılacak bu yük, yoksa belli grupların sırtına mı yüklenecek bu yük? Bugüne kadar gelinen süreçte, sade vatandaşın, çalışanların sırtına yüklendiğini görüyoruz. Yükü omuzlayan en güçlü grup, rantiye sınıfı. Asgari ücretliden tutun, işsize, emekliye, çiftiye kadar herkes bu krizin bu yükünü bir şekilde yüklendi gidiyor. Önlem var mı? Yok. En son bir paket açıkladılar, kaçıncı paket artık biz de bilmiyoruz. Bireysel emeklilik sistemini zorunlu hale getiriyorlar. Yani vergi getiriyorlar. Kime? Ücretliye. Zorunlu sigorta var zaten, adı Sosyal Güvenlik Kurumu. Esnaf, işçi, işveren, serbest çalışan zorunlu olarak ödüyor. Sosyal sigorta sistemi bütün dünyada var. Peki BES ne? BES kişinin iradesine bağlı. Gidersiniz ister bir ek emeklilik sistemi satın alırsınız, ya da almazsınız. Onu da zorunlu hale getiriyor. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim ben başka."

- "Hala yöntem belirlenmiş değil" Ekonomik ve Sosyal Konsey adında toplumun sosyal, ekonomik kesimlerinin tümünü kapsayan Anayasal bir kurulun olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, sorunların çözümü için bu konseyin 3 ayda bir toplanması gerektiğini dile getirdi. Konseyin en son 5 Şubat 2009'da toplandığını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Şimdi 2019 yılındayız. 3 ayda bir toplanması gereken bir kurul, 10 yıldır toplanmıyor." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, konsey toplanmadan, sosyal taraflar dinlenmeden birilerinin telkiniyle çözüm üretilmeye çalışılmasını eleştirerek, şunları kaydetti: "Türkiye bu ekonomik kriz içinde gerçekten zor bir süreci yaşıyor. Vatandaş yaşıyor. Kendisini yakan insanlar var. İki gün önce Kızılay Meydanı'nda 'Borcumu ödeyemiyorum' diye kendisini yakan insanlar var. Meclis duvarının dibinde kendisini yakan işsizler... Bunlara bakmak gerekiyor. Krize rağmen israf diz boyu. İlk açıkladıkları 100 günlük eylem planında bir cümle vardı, 'Kamu idarelerinin harcamalarının gözden geçirilmesini ve bu şekilde tasarrufların artırılmasını sağlayacak yöntem belirlenmesi.' Yani devlette tasarruf nasıl olacak bunun yöntemini belirleyecekler. Ne zaman karar verdiler buna? 3 Ağustos 2018'de. Şimdi 2019'un nisanındayız, hala yöntem belirlenmiş değil."

- "Türkiye gerçek gündemine dönmeli" "Devlette nasıl tasarruf yapılır diye öğrenmek istiyorsanız, bir ev hanımını çağırın size nasıl tasarruf yapılır devlette bütün bunların ayrıntılarını verir." diyen Kılıçdaroğlu, şu ana kadar devlette nasıl tasarruf yapılacağının belirlenmediğini söyledi. Böyle bir devlet yönetim anlayışının olamayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, 11 Ağustos 2018'de "ekonomik krizden nasıl çıkılacağına" dair saydığı 13 maddeyi hatırlattı. Kılıçdaroğlu, dış politikada da ciddi sorunlar yaşandığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin, gerçek gündemine dönüp, bu sorunları tartışması ve bu sorunlara çözüm üretmesi gerekiyor. Bizim ürettiğimiz çözümleri iktidar sahipleri yetersiz bulabilirler, eksik de yanlış da bulabilirler ama en azından biz 13 madde halinde çözüm üretiyoruz. Onlardan da çözüm bekliyoruz. Bizim eksiğimiz varsa onlar tamamlasın, yanlışımız varsa onlar düzeltsin ama mutfaktaki yangını mutlaka söndürmek zorundayız. Biz, eğer bir sorun varsa sadece o sorunu dile getirmiyoruz, o sorunun nasıl aşılacağı konusundaki düşüncemizi de kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu bizim bizim siyasete anlayışımız. Doğrudur veya yanlıştır ama kendi görüşlerimizi paylaşıyoruz."