- "Demokratik standartları geliştirmeliyiz"

CHP'nin her türlü görüşü vermeye hazır olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye bir ekonomik krizden kurtulacak ve vatandaş rahata erecekse, bizden bir şey istiyorsanız, biz o konuda da her türlü yardımı yapmaya hazırız. Bugüne kadar iktidar sahipleri sağlıklı bir çözüm üretmedikleri gibi, sorunların arasında yuvarlanıp gidiyorlar." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, iktidarın sorunları kamuoyundan gizlemek için hep başkalarını suçladığını, gereksiz tartışma zeminiyle kamuoyunu oyaladığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Artık Türkiye'nin buna 'Dur' demesi lazım. Vatandaş perişan, sıkıntılı vaziyette. Sermaye Türkiye'ye gelmiyor. Hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığı bir Türkiye'ye yabancı sermaye niye gelsin? Ben, bunu söylediğim zaman kızıyorlar. Bir daha söylüyorum, bugünkü hukuk sistemi içinde, bugünkü demokratik anlayış içinde ki buna demokrasi denirse, onlar demokrasi diyorlar, hiçkimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Her an herkes gözaltına alınabilir, tutuklanabilir, her an herkesin sorgulamasına gizlilik kararı konabilir. Avukatınız, sizin neden gözaltına alındığınızı bile bilmiyor. Türkiye'nin bu girdaptan çıkması, demokratik standartlarını yükseltmesi lazım. Türkiye'nin bunları yaparken dayatmalardan beslenerek değil kendi özgür iradesiyle yapması lazım. AB böyle istiyor, öbürü böyle istiyor diye değil, biz demokrasiyi istediğimiz için yapmalıyız. İktidarıyla, muhalefetiyle, siyasal partileriyle oturup kendi ülkemizdeki demokratik standartları geliştirmeliyiz. Kendi özgür irademizle yapmalıyız."

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından haber kanallarının temsilcileriyle görüştü.

(Bitti)