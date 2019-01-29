Kılıçdaroğlu'nu, İnegöl'de partililer karşıladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin aday tanıtımı için geldiği Bursa'nın İnegöl ilçesinde partililer tarafından karşılandı. Partililerle tek tek el sıkışan Kılıçdaroğlu, başka bir araçla Bursa'ya hareket etti.
Kılıçdaroğlu, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in tanıtım programına katılacak.
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