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Kılıçdaroğlu'nu, İnegöl'de partililer karşıladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 06:30 | Son Güncelleme

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,  partisinin aday tanıtımı için geldiği Bursa'nın İnegöl ilçesinde partililer tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu'nu, İnegöl'de partililer karşıladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin aday tanıtımı için geldiği Bursa'nın İnegöl ilçesinde partililer tarafından karşılandı. Partililerle tek tek el sıkışan Kılıçdaroğlu, başka bir araçla Bursa'ya hareket etti.
Kılıçdaroğlu, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in tanıtım programına katılacak.

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Kılıçdaroğlu'nu, İnegöl'de partililer karşıladıKılıçdaroğlu'nu, İnegöl'de partililer karşıladıKılıçdaroğlu'nu, İnegöl'de partililer karşıladı

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