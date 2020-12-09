Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda CHP ve İYİ Parti'de hangi seçenekler konuşuluyor?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında, kendisine "aday ol, aday olacak mısın?" diye laf atan AKP milletvekillerine verdiği "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" sözleri, cumhurbaşkanı adaylığı denklemi içinde Kılıçdaroğlu'nun da yer alıp almayacağı tartışmasını başlattı. Her ne kadar iktidar cephesinde Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı "adaylık sinyali" olarak yorumlansa da, partisi CHP ve ittifak ortağı İYİ Parti, bunun bir "adaylık açıklaması olmadığı" konusunda hemfikir. CHP'de, Kılıçdaroğlu'nun kimin aday olacağına ittifak ortakları ile karar vereceğine dikkat çekilerek, "Kılıçdaroğlu bir ittifak siyasetini yönetiyor. İttifakın ve Türkiye'nin geleceği için en doğru adımı atmaya çalışıyor. En doğru adımın kendi adaylığı olduğunu düşünürse atar, düşünmezse atmaz" görüşü dile getiriliyor. 2018 seçimlerinde, cumhurbaşkanı adayı olmaması nedeniyle iktidar bloğunun sık sık eleştiri konusu yaptığı Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde benzer stratejiyi izleyip izlemeyeceği merak konusu.

Kılıçdaroğlu'nun ortada henüz bir seçim yokken, şimdiden aday isminin konuşulmasına karşı olduğu da biliniyor. Parti kulislerinde, adaylık konusuna tek başına CHP'nin değil, başta İYİ Parti olmak üzere, 2023 seçimlerindeki ittifak ortaklarıyla karar verileceğine dikkat çekiliyor. Kılıçdaroğlu'nun, bütçe görüşmelerinde kendisine "aday ol" diye laf atan AKP'lilere verdiği "Aday olup olamayacağımızı size kim söyledi?" çıkışı ise şöyle yorumlanıyor: "AK Parti ve MHP sözcülerinde, cumhurbaşkanı adayı olmaması üzerinden genel başkanımızı itibarsızlaştırmaya çalışan bir yaklaşım var. 'Aday olmuyorsan niye genel başkansın' gibi bir yaklaşım var. Bu eleştirilere toptan yanıt vermiş oldu. Parlamenter sistemle Türkiye'yi yönetmeye aday bir siyasi partinin lideriyim, dedi. Aday olmadıysam, tek aday rejimine itirazım olduğu içindir, parlamenter sisteme geçişi savunduğum içindir' mesajını verdi." "Partinin adayı olabilir" CHP'de Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının, millet ittifakının nasıl şekilleneceği ve adaylık için nasıl bir karar alınacağına göre biçimleneceği ifade ediliyor.

Parti içinde bir grup, 2018'de olduğu gibi her partinin kendi adayını çıkarmasını, ikinci tura kalan partinin adayının desteklenmesi görüşünü savunuyor. Bu görüşü savunanlar, dışarıdan bir aday arayışına girilmemesi, parti içinden bir ismin aday gösterilmesi gerektiğini belirtirken, yerel seçimlerde muhalefet ittifakını örgütlemedeki başarısı dikkate alındığında Kılıçdaroğlu'nun en güçlü aday olacağı ifade ediliyor. "İttifak siyaseti yürütüyor" CHP Kulislerinde, "çatı aday"la seçime gitmesi durumunda ittifak ortakları ile aday isminin belirleneceği vurgulanıyor. Böyle bir durumda, Kılıçdaroğlu'nun hem İYİ Parti hem de HDP'den oy alma potansiyeli bulunması adaylık için avantaj olarak görülüyor. Parlamenter sisteme geçiş hedefi konulduğu için muhalefetin cumhurbaşkanı adayının bir anlamda "geçiş dönemini yönetecek" bir ismi aday göstereceği ifade edilerek, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda izleyeceği tutum şu sözlerle anlatılıyor: "Eğer, her parti kendi adayıyla seçime gidecekse, CHP; kiminle en yüksek oy alacaksa, o aday gösterilir, Kılıçdaroğlu, kendisiyle alınabileceğini görürse elbette aday olur. Ama eğer bir ortak çatı aday gösterilecekse buna ittifak yaptığı partilerle karar verecektir. Kılıçdaroğlu, bir ittifak siyasetini yönetiyor. İttifakın ve Türkiye'nin geleceği için en doğru adımı atmaya çalışıyor. En doğru adımın kendi adaylığı olduğunu düşünürse o adımı atar, düşünmezse atmaz."