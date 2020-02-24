Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Sıfırlama tapeleri doğru, montaj değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı tazminat davasında mahkemeye sunduğu ve “sıfırlama tapeleri”nin delil olarak gösterildiği cevap dilekçesi nedeniyle bugün hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile yapmış olduğu 6 ses kaydı ve yine Erdoğan'ın dönemin TOKİ Başkanı Haluk Karabel ile yaptığı 1 tape olmak üzere toplam 7 tape kaydı ile ilgili bilirkişi incelemesi aldığını ve bunu mahkemeye sunduğunu söyledi.

Çelik "Aldığımız bilirkişi raporu net bir şekilde şunu söylüyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tape kayıtlarının tamamının doğru olduğunu söylüyor. Hiçbir biçimde montaj olmadığını açığa çıkarmış olduk. Yani eğer Japonya'da olmuş olsaydık harakiri denen işlem Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerine getirilirdi diye ifade edeceğim" dedi ve ekledi "Yolsuzluk özelindeki Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmaları bugün itibariyle ispatlanmıştır...Hiçbir tartışma kalmamıştır. Sıfırlama tapeleri doğrudur...Montaj değildir."