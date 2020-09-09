HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu’nun avukatının yargılanmasına başlandı

Kılıçdaroğlu’nun avukatının yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 16:44 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in üç ayrı suçtan 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in üç ayrı suçtan 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, yetkisizlik kararı vererek davanın Ankara’ya gönderilmesine hükmetti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in, ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Celal Çelik katılmazken, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ile sanık avukatları hazır bulundu.
Duruşmada sanık avukatları Çelik’in bronşit olduğunu ve Covid-19 şüphesi taşıdığını, bu nedenle mahkemeye mazeret dilekçesi gönderdiklerini belirterek, eylemlerinin Ankara’da gerçekleşmesi sebebiyle yetkisizlik talep ettiklerini söyledi. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ise duruşma söz olarak şikayetçi olduklarını belirtti.
Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, katılma talebinin kabulünü ve yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Ankara nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, suça konu eylemlerin yoğunlukla Ankara’da gerçekleşmesi ve sanığın sorgusunun henüz yapılmadığını belirterek dosyanın Ankara nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede şüpheli Celal Çelik’in ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi
İBB'den ulaşımda 'tam kapasite' açıklamasıİBB'den ulaşımda 'tam kapasite' açıklaması
Skoda en güçlü elektrikli modelini üretti: Skoda Enyaq iV 2021Skoda en güçlü elektrikli modelini üretti: Skoda Enyaq iV 2021
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde silahla ateş açıldı
Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri!
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
Nevşehir'de izne gelen Uzman Çavuş Yasin A. intihar etti
Kan donduran olay! Uzman Çavuş sokak ortasında intihar etti
İntihara kalkışacağını anlayınca son anda elinden yakaladı
İntihara kalkışacağını anlayınca son anda elinden yakaladı
İBB'den ulaşımda 'tam kapasite' açıklaması
İBB'den ulaşımda 'tam kapasite' açıklaması
Kırıkkale Valiliği duyurdu: Ayakta yolcu taşıma yasaklandı
Bir ilde daha yasaklandı! Artık olmayacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.