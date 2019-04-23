"Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağından haberimiz yoktu"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nin muhtarı Halil Kökmen, "Kemal Bey'in mahallemizde, şehit cenazesine katılacağından kesinlikle haberimiz yoktu. Ne Kemal Bey'den ne de CHP il ve ilçe teşkilatından bize kesinlikle katılımla ilgili bilgi gelmedi." dedi.

Kökmen, gazetecilere açıklamada son gelişmeler nedeniyle şehit yakınları olarak acılarını yaşayamadıklarını, köylerinin böyle bir olayla anılmasından rahatsız olduklarını dile getirdi.

"Bize şehit acısını bile yaşatmadılar. Bu olaylar bizi çok üzdü, burada acımızı yaşamıyoruz. Bizim üstümüzden şey yapmasınlar, acımızı yaşamak istiyoruz." diyen Kökmen, olayda iddia edildiği gibi bir provokasyonun söz konusu olmadığını söyledi.

"Oradakiler tamamen mahallemizin halkıydı. Dışarıda gelen yoktu. O anki öfkeyle bir şey oldu, üzüntü duyduk. Halk, 'PKK ile birlik olmayın, askerimiz ile güvenlik güçlerimiz ile birlik olun.' dedi. Biz kurşun acısını yaşarken, neler yaşıyoruz bilmiyorum." ifadelerini kullanan Kökmen, şöyle devam etti: