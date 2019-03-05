MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine oy verecek bir ülkücü yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, ülkücülerin kırmızı çizgisinin vatan, millet ve beka olduğu olduğunu vurguladı.

"Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine oy verecek bir ülkücü yoktur." ifadesini kullanan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Bir ülkücü, mesela teröristbaşı Apo'nun posterleri önünde demeçler veren, devlete kendince meydan okuyan Alper Taş gibilere ya da HDP mitinginde HDP'nin gücüne güç katmaya devam edeceğini söyleyen; 220 ülkücünün idamını isteyen, işkenceci babasıyla gurur duyan Tunç Soyer'e mi oy verecek? Ya da bir ülkücü, CHP listelerinden seçime giren HDP'li belediye meclis üyesi adaylarına mı oy verecektir?"

"(En iyi darbe yönetimi, en kötü demokratik yönetimden daha kötüdür.) diyen Milliyetçi Hareket'i zihninde kurguladığı demokrasi karşıtı cephe içerisinde gösteren Kılıçdaroğlu'nu, Milliyetçi Hareket'in 50 yıllık şerefli geçmişini okumaya davet eden" Büyükataman, şu görüşleri ifade etti: