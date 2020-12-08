Kılıçdaroğlu, kararı “Millet İttifakı’nın iradesinin” vereceğini söyledi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı "Benim aday olmayacağımı size kim söyledi?” açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması başladı.

Bugün Olay TV'de katıldığı bir programda açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığıma benim karar vermem kadar yanlış bir şey olamaz. Bir ittifak oluşturduk adı Millet İttifakı. Bu ittifakın hedefi de güçlendirilmiş parlamenter sistem. Biz ilkelerle yola çıktık. Meseleleri kişiye indirgemek yanlıştır. Olay Cumhurbaşkanı değil Türkiye olayıdır. Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir” dedi.

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Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmasına ilişkin AKP sıralarından da açıklama geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Adaylığı tutarlı bir davranış olur. Ama ithal aday arayışına girecekse Sayın Kılıçdaroğlu’nun iddiasızlığının altı çizilmiş olur” diye konuştu.