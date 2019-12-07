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Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz son yolculuğuna uğurlandı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.12.2019 15:56 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Serçeşme Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dayısı Hasan Ali Gündüz'ün cenaze törene katıldı.

Kalp yetmezliği nedeniyle dün gece evinde hayatını kaybeden 83 yaşındaki Hasan Ali Gündüz için Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı Serçeşme Cemevi ve Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Gündüz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile bazı milletvekilleri ve partililer katıldı.

Kılıçdaroğlu, cenaze töreninin ardından bir süre Gündüz'ün tabutunu taşıdı.

Hasan Ali Gündüz'ün cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

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Cenaze CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hasan Ali Gündüz

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