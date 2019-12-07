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Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2019 16:17 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Ankara Çankaya'daki evinde kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz (83) için Batıkent Serçeşme Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ
Ankara Çankaya'daki evinde kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz (83) için Batıkent Serçeşme Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gündüz'ün ailesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile çok sayıda milletvekili, CHP Ankara eski Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar katıldı. Gündüz'ün cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
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