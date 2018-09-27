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KILIÇDAROĞLU'NUN DOĞDUĞU EV YANDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:07 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğum yeri olan Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde yangın çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğum yeri olan Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde yangın çıktı. Kılıçdaroğlu'nun doğduğu evle birlikte 3 ev ev kül oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Yükselen dumanlar
- Yanan evler

TUNCELİ (DHA)

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