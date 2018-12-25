Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a hakaret davası

Mahkemenin gerekçeli kararında, Anayasa'nın 83/4'üncü maddesinde "Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır" hükmü bulunduğu ifade edilerek, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kovuşturmaya devam edilebilmesi için TBMM'de dokunulmazlığının kaldırılmasının gerektiği savunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 29 Ekim 2013'te Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki konuşmasında, o dönem Başbakanlık yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "hakaret ettiği" gerekçesiyle açılan ve asliye ceza mahkemesince Kılıçdaroğlu'nun yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulan davanın, itiraz üzerine yeniden görülmesi kararlaştırıldı.

20 Mayıs 2016 tarihinden önceki suçlar yönünden yasama dokunulmazlığının süresiz olarak kaldırılması Anayasa'nın geçici maddesi olarak kabul edilmiş olduğundan, sanığın yeniden milletvekili seçilmesinin bu suç yönünden dokunulmazlık kazanmasına yeterli olamayacağı kanaatine varılmakla, Ankara 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesinin kovuşturmanın durdurulması kararının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir."

"Bu maddeye göre, 20 Mayıs 2016 tarihinden önceki suçlar nedeniyle yasama dokunulmazlığına ilişkin dosyası bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasa'nın 83'üncü maddesinin 2'nci fıkrasının 1'inci cümlesi hükmünün uygulanmayacağı bildirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, AA'ya yaptığı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Erdoğan'ın bütün siyasilere yönelik şikayetlerini geri çektiğini, bu davanın da şikayetten vazgeçtikleri davalar arasında bulunduğunu ancak "kamu görevlisine hakaret" suçunun şikayete tabi olmaması sebebiyle kamu davasının sürdüğünü ifade etti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Yargıtay, Enis Berberoğlu kararında, Parlamento kararıyla dokunulmazlığın kaldırılmasıyla Anayasa değişikliğiyle dokunulmazlığın kaldırılması arasında fark bulunduğuna dikkati çekmişti. Kılıçdaroğlu, Ankara 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesindeki davada da dokunulmazlığının Anayasa değişikliğiyle kaldırılmasıyla yargılanıyordu. Ancak mahkeme bizce hukuken hatalı şekilde durma kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, Yargıtay kararına uygun olarak itirazı kabul etti ve Kılıçdaroğlu'nun bu dosyaya münhasır olarak dokunulmazlık kazanmadığına hükmetti. Üst mahkemenin kararı, Yargıtay ve Anayasa hükümlerine uygundur."

