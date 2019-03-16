Kılıçdaroğlu’nun Hedefi AK Partili ve MHP’li Seçmenler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim çalışmaları çerçevesinde İzmir’in dört ayrı ilçesinde halka seslendi. Bergama, Aliağa, Ödemiş ve Torbalı ilçelerine giden Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmalarda özellikle AK Parti ve MHP seçmenlerine seslenerek oy istedi. Kılıçdaroğlu’nun İzmir programında yer alan ilçelerin hepsinde seçimlerin çekişmeli geçmesi bekleniyor. “AK Parti’ye oy verenlerin oturup düşünmesi lazım” CHP lideri, Aliağa’da yaptığı konuşmada şunları söyledi: "17 yıldır vergi ödüyoruz bir tek ödemediğimiz hava. 17 yılda 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. 500 milyar lira da borçlanıldı. Nereye gitti bu paralar? Bu harcamaların sonunda millet neden soğan kuyruğuna girdi? Varlık kuyruğu diyorlar. O kuyruk varlık kuyruğu olsa, en başta sen olursun, vatandaşı kovarsın. Geldiğimiz noktada vatandaşın aklıyla alay edilir noktaya geldik. Ama şimdi hepimizin oturup düşünmesi lazım. Özellikle geçmişte AK Parti’ye oy veren kardeşlerimin oturup düşünmesi lazım. ‘Ya arkadaş’ demesi lazım, ‘oy istedin verdik, vergi istedin verdik. İktidarda kalalım dedin, sağladık. Tek başıma olmam lazım dedin, tek başına yaptık. İstediğin kanunu çıkardın, istediğin kararnameyi çıkardın. İstediğin valiyi, müsteşarı tayin ettin. İstediğini bakan yaptın. 17 yılın sonunda fabrikaları sattın. Allah için beni neden 200 bin ton patatesi ithal eden bir ülke haline getirdin, bu ülkeyi neden bu hale getirdin’ diye sorması lazım”.

​“Silah fabrikasını satanlara nasıl destek vereceksiniz?” Kılıçdaroğlu ülkücü, milliyetçi seçmene de seslendi. “Milliyetçilik, vatanını, bayrağını sevmektir” diyen CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Milliyetçilik bu ülkenin bir kum tanesi için canını rahatlıkla feda etmek demek tir. Benim anladığım milliyetçilik budur. Atatürk’ün de milliyetçilik anlayışı budur. Bize böyle öğretildi. Kendini milliyetçi, ülkücü olarak tanımlayan kardeşlerime sormak isterim. Kendi topraklarında, kendi vatanında, yani Süleyman Şah türbesinin bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin topraklarında, Süleyman Şah türbesini kaçıranlara bugün hangi yüzle ve kim destek verecek? O türbenin bulunduğu alan bize aitti. Ölümse ölüm, mücadeleyse mücadele, kavgaysa kavga. Ben kendi toprağımdan nasıl kaçarım? Terk ettiler. Bu benim ağırıma gidiyor. Bunu bütün milliyetçi, ülkücü kardeşlerimin düşünmesi lazım”. Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya’daki tank-palet fabrikasının Katarlılara satıldığını söyleyerek dünya üzerinde bunun bir örneği olmadığını ifade etti: “Hiçbir ülke kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya satmaz. Şimdi milliyetçi, ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Sakarya’daki tank palet fabrikasının yüzde 49,9’unu Katar ordusuna satanlara nasıl destek vereceksiniz? Nasıl ‘bunlar milliyetçidir’ diyeceksiniz?”