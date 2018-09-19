Kılıçdaroğlu'nun kabulü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de bulundu.

Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM'de "Gazilik" ve "Mareşallik" unvanının verildiği, derin bir anlamı olan Gaziler Günü'nde gerçekleştirdikleri ziyaret için Işık ve beraberindekilere teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı bir geçmişi bulunduğunu, şanlı bir geleceğinin de olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Geçmişinde bu ülke için kan dökmüş, bedel ödemiş şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Eğer biz bugün evlerimizde rahat oturabiliyorsak geçmişte verilen bu bedellerin sayesinde olmuştur. Ülkesi, vatanı için bedel ödeyip, hayatını şehit olarak o topraklarda bırakmış olanlar veya bedeninin bir parçasını bırakmış olanlar, gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Onları her yerde, her ortamda saygıyla anmak bizim temel görevlerimizden birisidir."