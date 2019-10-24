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Kılıçdaroğlu'nun kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 16:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB, TESK, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK, Türk-İş, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği ile Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı temsilcilerini kabul etti - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Ana muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na özellikle Barış Planı Harekatı çerçevesindeki görüşlerimizi aktarma fırsatı oldu"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB, TESK, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK, Türk-İş, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği ile Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı temsilcilerini kabul etti.

Kılıçdaroğlu'nun kabulü, parti genel merkezinde basına kapalı olarak gerçekleşti.

Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Aykut Erdoğdu'nun da katıldığı kabul, 50 dakika sürdü.

Kabulün ardından genel merkezden ayrılan heyet adına açıklamada bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi olarak daha önce Barış Planı Harekatı çerçevesinde görüşlerini aktardıklarını söyledi.

Bu görüşlerini 81 ildeki örgütlerinin, ayrıca yurt dışı temsilciliklerinin de 190 ülkedeki muhataplarıyla paylaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Şimdi ana muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na özellikle Barış Planı Harekatı çerçevesindeki görüşlerimizi aktarma fırsatı oldu. Kendisine onları aktardık." dedi.

Hisarcıkloğlu, buradan da MHP'yi ziyaret ederek Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileteceklerini ve yine bu kapsamdaki düşüncelerini aktaracaklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu TOBB

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