Kılıçdaroğlu'nun Kahramanmaraşlılar ile ilgili sözleri

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kahramanmaraşlılar hakkındaki sözlerine ilişkin, "Gerekçeniz ne olursa olsun, size hangi bilgi verilirse verilsin, bir şehir halkı hakkında 'Sürünürsün.' diyemezsiniz. Hele bunu ana muhalefet partisi genel başkanı hiç diyemez." dedi.

Güvenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun dünkü CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, "Tekstilin merkezinde işsizlik var. Kahramanmaraş'ın tercihi neresi? 'AK Parti'ye oy vereceğim.' diyor. Ver kardeşim, daha çok sürünürsün." dediğini anımsattı.

Kılıçdaroğlu'nun, "talihsiz açıklamalarına devam ettiğini" savunan Güvenç, "Gerekçeniz ne olursa olsun, size hangi bilgi verilirse verilsin, bir şehir halkına 'Sürünürsün.' diyemezsiniz. Hele bunu ana muhalefet partisi genel başkanı hiç diyemez." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Meclisteki ana muhalefet koltuğu münhal durumdadır. Böyle bir ana muhalefet olmaz." sözünü hatırlatan Güvenç, "Ana muhalefet lideri maalesef o koltuğu dolduramıyor. Ana muhalefet bir şehir hakkında böyle bir şey konuşamaz. Üstelik yanlış bilgi alıyor ve yanlış şeyler açıklıyor. Seçmeni, şehir halkını incitiyor." ifadelerini kullandı.