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Kılıçdaroğlu'nun kardeşi: Çocukluğumuzu ve anılarımızı yanan bu evde yaşadık

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 18:35 | Son Güncelleme

 TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinin Ballıca köyünde dün çıkan yangında evi yanarak küle dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Ziya Kılıçdaroğlu, "Çocukluğumuzu ve çocukluk anılarımızı bu evde yaşadık" dedi.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinin Ballıca köyünde dün çıkan yangında evi yanarak küle dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Ziya Kılıçdaroğlu, "Çocukluğumuzu ve çocukluk anılarımızı bu evde yaşadık" dedi.

Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev ile amcası Mehmet Karabulut ve kuzeni Hasan Karabulut'a ait evler, dün yakılan ateşin kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında kül oldu. Yangının ardından bugün Ballıca köyüne giden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tunceli merkezde yaşayan kardeşi Ziya Kılıçdaroğlu, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu ile yanan evde doğduğunu anlatan Ziya Kılıçdaroğlu, anılarla dolu odaların yanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çocukluğumuzu ve çocukluk anılarımızı bu evde yaşadık. Bir kasıt olmadan otların tutuşması sonucu evimiz yanmıştır. Üzüntülüyüz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Metin Güner de haberi alır almaz köye geldiklerini ifade ederek, "Yangın haberini alır almaz köye geldim. Geldiğimde alevler iki evi sarmıştı. Biz kendi imkanlarımızla ilk müdahaleyi yaptık. Dedem Mehmet Karabulut, Kemal Kılıçdaroğlu ve annemin evi küle döndü. Hepsinin anıları bu evde geçti. Çok üzücü bir durum. Hâlâ alev dinmiyor. Sağ olsun Nazımiye Belediyesi ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri gece saatlerine kadar çalıştı" diye konuştu.

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