HABER

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi konuştu: Yanan evimizde anılarımız vardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 18:11 | Son Güncelleme

 TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinin Ballıca köyünde dün çıkan yangında evi yanarak küle dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Ziya Kılıçdaroğlu, "Çocukluğumuzu ve çocukluk anılarımızı bu evde yaşadık" dedi.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinin Ballıca köyünde dün çıkan yangında evi yanarak küle dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Ziya Kılıçdaroğlu, "Çocukluğumuzu ve çocukluk anılarımızı bu evde yaşadık" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyündeki evi ve amcası ile kuzenine ait ev dün çıkan yangında büyük hasar gördü.

Yangının ardından bugün Ballıca köyüne giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tunceli merkezde yaşayan kardeşi Ziya Kılıçdaroğlu, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu ile bu evde doğduğunu anlatan Ziya Kılıçdaroğlu, doğduğu evde anılarla dolu odaların yanmasından ötürü üzüntüsünü dile getirerek, "Çocukluğumuzu ve çocukluk anılarımızı bu evde yaşadık. Bir kasıt olmadan otların tutuşması sonucu evimiz yanmıştır. Üzüntülüyüz" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Metin Güner, yangının çıkmasının ardından köye geldiklerini ifade ederek, "Yangın haberini alır almaz köye geldim. Geldiğim alevler iki evi sarmıştı. Biz kendi imkanlarımızla ilk müdahaleyi yaptık. Dedem Mehmet Karabulut , Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve annemin evi küle döndü. Hepsinin anıları bu evde geçti. Çok üzücü bir durum. Hala alev dinmiyor. Sağolsun Nazimiye Belediyesi ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri gece saatlerine kadar çalıştı" dedi.

Görüntü Dökümü:
-Yanan evlerden görüntü
-Evlerin içerisinden görüntü
-Konuşmalar
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kemara: TUNCELİ, (DHA)

Yangına dair dün servis edilen görüntülerin kodları:
27.09.2018 - Haber Kodu : 180927187
27.09.2018 - Haber Kodu : 180927198

PARTNER Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike
"Hiç şüphesiz ki geleceğin en parlak sektörü tarım olacak""Hiç şüphesiz ki geleceğin en parlak sektörü tarım olacak"
İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (3)İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sıralama değişti! Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı

Sıralama değişti! Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

TSK'dan operasyon duyurusu!

TSK'dan operasyon duyurusu!

Osmanlı döneminde esnaf ve zanaatkarların kurdukları dayanışma ve yardımlaşma örgütlerine ne denir? (Hadi İpucu 28 Eylül 20.30)

Osmanlı döneminde esnaf ve zanaatkarların kurdukları dayanışma ve yardımlaşma örgütlerine ne denir? (Hadi İpucu 28 Eylül 20.30)

Bisiklet seçimi nasıl yapılmalı? Bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler

Bisiklet seçimi nasıl yapılmalı? Bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.