HABER

"Kılıçdaroğlu'nun katliamı İslam dünyasına bağlamasını kınıyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 16:48 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Yeni Zelanda Başbakanı bile caninin neden bu katliamı işlediğini açık bir şekilde anlatırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu katliamı İslam dünyasına ve İslami teröre bağlamasını şiddetle kınıyorum" - "Bu katliam, dünyanın kalbine ekilen nefret tohumlarının sonucudur" - "Terör terördür. Şiddet şiddettir. Dünyanın her yerinde kimden gelirse gelsin terörü dünya kınamadığı sürece dünya terörden kurtulamaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yeni Zelanda Başbakanı bile caninin neden bu katliamı işlediğini açık bir şekilde anlatırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu katliamı İslam dünyasına ve İslami teröre bağlamasını şiddetle kınıyorum." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ta bir alışveriş merkezini ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan terör saldırısından dolayı İslam dünyasına başsağlığı diledi.

Bir caninin, camiye elinde silahla girip masum, silahsız ve ibadet için orada bulunan insanları katletmesini bütün dünyanın büyük bir nefretle kınaması gerektiğini ifade eden Ünal, "Bu özellikle Batı dünyasının, dünyanın kalbine ektiği İslam nefreti tohumunun sonucudur. Bu katliam, dünyanın kalbine ekilen nefret tohumlarının sonucudur." diye konuştu.

Ünal, Türkiye'deki muhalefetin saldırıyla ilgili tutumunu eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bugün özellikle içeride de muhalefetin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'ye sığınan Suriyelilere dönük kullandığı dil de çok tehlikeli bir dildir. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırıyı İslam ve İslami terörle birlikte zikretmesini nefretle ve şiddetle kınıyorum. Yeni Zelanda Başbakanı bile caninin neden bu katliamı işlediğini açık bir şekilde anlatırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu katliamı İslam dünyasına ve İslami teröre bağlamasını şiddetle kınıyorum. Musevi terörü, Hristiyan terörü olmadığı gibi İslami terör de olmaz. Çünkü terörün dini, dili ve ırkı olmaz. Terör terördür. Şiddet şiddettir. Dünyanın her yerinde kimden gelirse gelsin terörü dünya kınamadığı sürece dünya terörden kurtulamaz."

Mahir Ünal, ABD'nin ve AB'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini, ancak Avrupa Parlamentosunda PKK'lılara etkinlik yaptırıldığını söyledi.

Bu iki yüzlülük ve çifte standardın tehlikesine dikkat çeken Ünal, "Bu çifte standart devam ederse, dünya terörle gerektiği gibi mücadele edemezse, bu terör insanlığı vuracak ve vuruyor da. O yüzden ben terörün dini, dili ve ırkı olmaz diyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki terörü İslam ve Müslümanlarla özdeşleştirmesinden dolayı kınıyorum. Özellikle Batı'yı artık insanlığın kalbine nefret tohumu ekmemeye, davet ediyorum. Çünkü bu nefret bumerang gibi döner sonunda sizi vurur." diye konuştu.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kendini kaybetmişErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kendini kaybetmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal eğer sen Müslümansan, terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin?"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal eğer sen Müslümansan, terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin?"
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımısı Mahir Ünal Kahramanmaraş Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

İbrahim Kalın'dan sert açıklama: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.