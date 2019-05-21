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"Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü VIP koruma kursu almadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 16:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Halen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü olarak görev yapmakta olan korumanın, EGM Personel Bilgi Sistemi üzerinden tüm kayıtları ve kurs bilgileri incelenmiş, kişinin sicilinde ve personel bilgi sistemi kayıtlarında VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu Eğitimini almadığı açıkça görülmektedir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Halen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü olarak görev yapmakta olan korumanın, EGM Personel Bilgi Sistemi üzerinden tüm kayıtları ve kurs bilgileri incelenmiş, kişinin sicilinde ve personel bilgi sistemi kayıtlarında VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu Eğitimini almadığı açıkça görülmektedir." ifadesini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından, bir gazetede "Soylu'yu kim yanıltıyor" başlığıyla yayımlanan köşe yazısında yer alan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma amirinin hem hassas yerleri koruma hem de VIP koruma kurslarından geçirildiği, bu kurslardan sonra Slovakya'da büyükelçinin koruma görevini üstlendiği ve söz konusu koruma hakkında kendisinin yanlış bilgilendirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında Soylu, "Halen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü olarak görev yapmakta olan korumanın, EGM Personel Bilgi Sistemi üzerinden tüm kayıtları ve kurs bilgileri incelenmiş, kişinin sicilinde ve personel bilgi sistemi kayıtlarında VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu Eğitimini almadığı açıkça görülmektedir." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürünün, 2002-2005 yıllarında Slovakya'da misyon koruma görevinde bulunduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"2002'de Slovakya'ya misyon koruma görevine gitmeden önce misyon koruma kursu içinde VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu aldığını şifahi olarak beyan etmiş ancak konu ile ilgili beyanını teyit edecek herhangi bir belge veya kurs katılım sertifikası kendisi tarafından ilgili birimlerimize sunulamamıştır.

Ayrıca, VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu, Misyon Koruma Kursundan içerik bakımından çok daha kapsamlı ve farklıdır. Misyon Koruma Kursu eğitim müfredatı ve kapsamı açısından VIP Önemli Kişileri Koruma Kursunu tam anlamıyla kapsamamaktadır. Söz konusu korumanın kayıtlarımızda her iki kursu da almadığı açıkça görülmüştür. VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu profesyonel anlamda önemli kişileri koruyacak eğitimli personelin yetiştirildiği tek kurs olma özelliğini taşımaktadır."

Söz konusu köşe yazısını hayali kaynaklara dayandırarak yazdığından dolayı yazarı eleştiren Soylu, yazara, internete düşen bilgileri Bakanlığın ilgili kurumlarına teyit ettirip yayımlamasıyla kamuoyuna gerçek ve doğru bilgiyi aktarmış olacağı tavsiyesinde bulundu.

Soylu, konuyla ilgili teftişin sürdüğünü, kamuoyu oluşturmaktan ziyade sabırlı olunup devlete, kurumlara ve kurallara itimat edilmesini beklediklerini bildirdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koruma müdür

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