"Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü VIP koruma kursu almadı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Halen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü olarak görev yapmakta olan korumanın, EGM Personel Bilgi Sistemi üzerinden tüm kayıtları ve kurs bilgileri incelenmiş, kişinin sicilinde ve personel bilgi sistemi kayıtlarında VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu Eğitimini almadığı açıkça görülmektedir." ifadesini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından, bir gazetede "Soylu'yu kim yanıltıyor" başlığıyla yayımlanan köşe yazısında yer alan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma amirinin hem hassas yerleri koruma hem de VIP koruma kurslarından geçirildiği, bu kurslardan sonra Slovakya'da büyükelçinin koruma görevini üstlendiği ve söz konusu koruma hakkında kendisinin yanlış bilgilendirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında Soylu, "Halen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü olarak görev yapmakta olan korumanın, EGM Personel Bilgi Sistemi üzerinden tüm kayıtları ve kurs bilgileri incelenmiş, kişinin sicilinde ve personel bilgi sistemi kayıtlarında VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu Eğitimini almadığı açıkça görülmektedir." ifadesini kullandı.