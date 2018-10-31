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Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı beyannamesi güncellendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2018 17:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı beyannamesi güncellenerek TBMM Başkanlığına gönderildi - Kılıçdaroğlu'nun daha önceki beyanlarında bulunan Balıkesir Burhaniye'deki konutu yeni mal varlığı listesinde yer almadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı beyannamesi güncellenerek TBMM Başkanlığına gönderildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partinin internet sitesinde de yer alan mal varlığı beyannamesinde değişiklik yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığının yanı sıra eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nunkini de içeren bildirim, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Buna göre, Kılıçdaroğlu çiftinin mal varlığında, Ankara Balgat'ta 2003 yılında edinilen ve değeri 142 bin lira olan konut ile Ankara Akyurt'ta 2003'te edinilen ve değeri 57 bin 300 lira olan konut bulunuyor.

Tunceli'de 2007'de edinilen ve değeri 75 bin 284 lira olan bir konutu daha bulunan Kılıçdaroğlu'nun önceki beyanlarında yer alan Balıkesir Burhaniye'deki konutu ise yeni mal varlığı listesinde yer almadı. Bu konutun değeri daha önce 300 bin lira olarak duyurulmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrıca Akçalı Konut Yapı ile Gökyurt Konut Yapı kooperatiflerine 1997 yılından üyelikleri olduğu belirtildi.

Ressam Nuri Abaç, Fikret Otyam, Güler Çakır, Hüseyin Yüce ve Ayatullah Sümer imzalı 8 tablo, Kılıçdaroğlu'nun üzerindeki diğer taşınmazlar olarak gösterildi.

Bu arada, Selvi Kılıçdaroğlu'na ait bir pırlanta yüzük de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı listesinde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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