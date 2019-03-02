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Kılıçdaroğlu’nun memleketinde CHP İl Başkanı istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 20:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de partisinin İl Başkanı Yılmaz Çelik, görevinden istifa ettiğini açıkladı.CHP Tunceli İl Başkanı Yılmaz Çelik, il başkanlığından istifa ettiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu’nun memleketinde CHP İl Başkanı istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de partisinin İl Başkanı Yılmaz Çelik, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
CHP Tunceli İl Başkanı Yılmaz Çelik, il başkanlığından istifa ettiğini bildirdi. Konuya ilişkin bir açıklama yayımlayan Çelik, "19 yaşında üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nde 42 yaşında il başkanlığı onurunu yaşarken parti içinde bitmek tükenmek bilmeyen ben ne olacağım kavgaları sebebiyle ve bugünde genel merkezle yapmış olduğum görüşmeler neticesinde istifa etme kararı aldım. Bundan sonrada partimin başarısı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğimi , Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını kendisine hedef koymuş bir partili olarak mücadelen asla vazgeçmeyeceğimi partimin her daim hizmetinde olmaya devam edeceğimi bilinmesini isterim" ifadelerine yer verdi.

İhraç edilen eski il başkanı partiye döndüğünü açıklamıştı
Eski CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder hakkında İl Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararı partinin yüksek disiplin kurulu tarafından kaldırılmıştı. Bunun üzerine Güder bugün yaptığı açıklamada, "Tunceli İl Disiplin Kurulu tarafından hakkımda verilen ’Kesin İhraç’ kararına karşı yaptığım itiraz, partimizin Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ’ivedilikle’ görüşülerek ihraç kararı oy birliği ile kaldırılmıştır" ifadelerine yer verdi.
Güder, 15 Temmuz’un birinci yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte, kaçırılarak şehit edilen Öğretmen Necmettin Yılmaz’a ilişkin yaptığı konuşmada terör örgütü PKK’ya karşı yaptığı konuşmayla dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu’nun memleketinde CHP İl Başkanı istifa etti

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