HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu'nun memurlara 'Mafyatik düzene hizmet edemezsiniz' çağrısına, Erdoğan'dan 'Sen nasıl memurları tehdit edersin' tepkisi

Kılıçdaroğlu'nun memurlara 'Mafyatik düzene hizmet edemezsiniz' çağrısına, Erdoğan'dan 'Sen nasıl memurları tehdit edersin' tepkisi

17.10.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi açıklamalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memurlarla ilgili sözlerine tepki gösterip "Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin" dedi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından memurlara seslenip "Vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz, Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacak" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun memurlara 'Mafyatik düzene hizmet edemezsiniz' çağrısına, Erdoğan'dan 'Sen nasıl memurları tehdit edersin' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi açıklamalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memurlarla ilgili sözlerine tepki gösterip "Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum, halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum" diyerek dört dakikalık bir video paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu mesajında "Açıkça söylüyorum, vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için bu, Kılıçdaroğlu abinizin size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacak. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibarıyla durun" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine karşılık şunları söyledi:

"Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir.

"(…) Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal'e hatırlatıyorum. Bay Kemal'in oyun oynadığı alan da değildir. Heves ettiğiniz günler geride kaldı. Cumhurbaşkanı'ndan en alt düzeydeki memura kadar herkes görevini hukuka uygun yapmam mecburiyetindedir.

"Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi aynı zamanda açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin?"

Kılıçdaroğlu video mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da kurucuları arasında olduğu TÜGVA'yı da örnek gösterip "TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışmış" ifadelerini de kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tahmin ettiği yer kazılıyor! Yüzde 90'ı doğru: Türkiye'nin her yerinden arıyorlar, yetişemiyorumTahmin ettiği yer kazılıyor! Yüzde 90'ı doğru: Türkiye'nin her yerinden arıyorlar, yetişemiyorum
PARTNERBergüzar Korel uyardı: Çocuklarınıza izletmeyinBergüzar Korel uyardı: Çocuklarınıza izletmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Vesayet çağrısıdırCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Vesayet çağrısıdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Düğünde kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Düğünde kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Feci kaza! Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

Feci kaza! Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüs hastasında hem Delta hem de Mu mutasyonu görüldü

Koronavirüs hastasında hem Delta hem de Mu mutasyonu görüldü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.