Kılıçdaroğlu'nun memurlara 'Mafyatik düzene hizmet edemezsiniz' çağrısına, Erdoğan'dan 'Sen nasıl memurları tehdit edersin' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi açıklamalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memurlarla ilgili sözlerine tepki gösterip "Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum, halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum" diyerek dört dakikalık bir video paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu mesajında "Açıkça söylüyorum, vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için bu, Kılıçdaroğlu abinizin size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacak. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibarıyla durun" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine karşılık şunları söyledi:

"Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir.

"(…) Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal'e hatırlatıyorum. Bay Kemal'in oyun oynadığı alan da değildir. Heves ettiğiniz günler geride kaldı. Cumhurbaşkanı'ndan en alt düzeydeki memura kadar herkes görevini hukuka uygun yapmam mecburiyetindedir.

"Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi aynı zamanda açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin?"

Kılıçdaroğlu video mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da kurucuları arasında olduğu TÜGVA'yı da örnek gösterip "TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışmış" ifadelerini de kullanmıştı.

