HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına Cumhurbaşkanlığı ve AKP'den yanıt

Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına Cumhurbaşkanlığı ve AKP'den yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 18:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Devleti FETÖ'ye teslim eden kişi Erdoğan'dır" şeklindeki suçlamasına Cumhurbaşkanlığı ve AKP'den yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına Cumhurbaşkanlığı ve AKP'den yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devleti Gülencilere teslim eden kişinin ve Gülencilerin siyasi ayağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu yönündeki suçlamasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP Sözcüzü Ömer Çelik'ten yanıt geldi.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir" diyen Altun, Erdoğan'ın "direnmesi ve vesayete teslim olmaması sayesinde demokratik yapıyı rafa kaldırmayı hedefleyen Gülencilerin Türkiye'yi topyekun işgal edemediklerini" belirtti.

"Gülencilerin sinsi planlarını boşa çıkartan, süreci ilk anından beri yöneten ve takip eden kişinin Erdoğan olduğunu" ifade eden Altun, 17 Şubat MİT operasyonu, 17 ve 25 Aralık olaylarına da değindi.

Altun, "FETÖ'nün devlete yönelik ihanet adımlarından olan; 7 Şubat MİT operasyonu, 17 Aralık küresel darbe girişimi, 25 Aralık ekonomiyi çökertme hamlesi ve 15 Temmuz işgal girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletimizin ise iradesine sahip çıkmasıyla yerle bir edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Gülencilerle mücadelenin Erdoğan'ın öncülüğünde devam edeceğinin altını çizen Altun, "FETÖ'nün mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden hesap sorulacaktır" şeklinde ifadelerini sürdürdü.

"Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. "Bugün Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır" diyen Çelik, darbe girişiminin olduğu gece Gülencilerin hedefinin Erdoğan olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun Gülencilerle mücadelede ters istikamette hareket ettiğini savunan Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sistematik yalanlarla Erdoğan'a saldırdığını söyledi.

Son haftalarda yapılan açıklamaların Türkiye'ye geçmişte "çok" acılar çektirmiş köhne vesayeti yeniden canlandırma amacı taşıdığını gördüklerini vurgulayan Çelik, "Bunlar, FETÖ ile mücadele etiketi altında başka bir vesayeti diriltme peşindeler. Cumhurbaşkanımıza bu yüzden saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

DW/ HS,JD

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
PARTNER Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu! Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu!
Havada büyük panik: Kaptan pilot rahatsızlandıHavada büyük panik: Kaptan pilot rahatsızlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

İYİ Parti'nin acı kaybı!

İYİ Parti'nin acı kaybı!

Rusya'dan İdlib açıklaması: Endişe verici

Rusya'dan İdlib açıklaması: Endişe verici

Bahçeli: Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad

Bahçeli: Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad

Maske takmayı reddetti, hayatını kaybetti

Maske takmayı reddetti, hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Bu görüntü yürekleri yakmıştı! Eşi konuştu

Bu görüntü yürekleri yakmıştı! Eşi konuştu

3 ilde eğitime kar engeli

3 ilde eğitime kar engeli

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Zindaşti'nin tahliyesi için Burhan Kuzu baskı yaptı' iddiası! Burhan Kuzu'dan yanıt

Burhan Kuzu'dan 'Zindaşti' açıklaması

Devlet Bahçeli, klasik otomobilini Harran Belediye Başkanı Özyavuz'a hediye etti

Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti

HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu

Bir aile daha çocuğuna kavuştu

Kan donduran olay! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Kan donduran olay! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Viyana-İstanbul uçağında büyük panik: Kaptan pilot rahatsızlandı

Havada büyük panik: Kaptan pilot rahatsızlandı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni gelişme! İfadeleri alındı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni gelişme! İfadeleri alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.