Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına Cumhurbaşkanlığı ve AKP'den yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devleti Gülencilere teslim eden kişinin ve Gülencilerin siyasi ayağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu yönündeki suçlamasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP Sözcüzü Ömer Çelik'ten yanıt geldi.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir" diyen Altun, Erdoğan'ın "direnmesi ve vesayete teslim olmaması sayesinde demokratik yapıyı rafa kaldırmayı hedefleyen Gülencilerin Türkiye'yi topyekun işgal edemediklerini" belirtti.

"Gülencilerin sinsi planlarını boşa çıkartan, süreci ilk anından beri yöneten ve takip eden kişinin Erdoğan olduğunu" ifade eden Altun, 17 Şubat MİT operasyonu, 17 ve 25 Aralık olaylarına da değindi.

Altun, "FETÖ'nün devlete yönelik ihanet adımlarından olan; 7 Şubat MİT operasyonu, 17 Aralık küresel darbe girişimi, 25 Aralık ekonomiyi çökertme hamlesi ve 15 Temmuz işgal girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletimizin ise iradesine sahip çıkmasıyla yerle bir edilmiştir" ifadelerini kullandı.