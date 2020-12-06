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Kılıçdaroğlu'nun 'Telefonum dinleniyor' iddiasına Soylu'dan yanıt: Gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı bir iftira

06.12.2020 00:26 | Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu'nun 'Telefonum dinleniyor' iddiasına Soylu'dan yanıt: Gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı bir iftira

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri sözlerine, "Tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı bir iftira" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri sözlerine, "Tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı bir iftira" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, T24'te Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamada, "kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini" söyleyerek "Ailemin ellerine silah alıp beni koruyacak halleri yok. Sanıyorlar ki bir kişiyi ortadan kaldırdığınız zaman sorunlar çözülür. Tam tersine Türkiye kaos süreci içine girebilir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine Twitter'dan yazılı açıklama yapan Bakan Soylu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise adresi basın yayın organları değil, Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız" dedi.

Kılıçdaroğlu

Soylu aynı zamanda şu ifadeleri de kullandı:

"Devletin, güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamaları kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1335191014043226112?s=20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24 yazarı Murat Sabuncu'yla yaptığı ve cuma günü yayımlanan röportajında, "İktidar HDP'yi kendi yanına çekemeyince ikinci parti kurup HDP'yi parçalama arayışında. 'İmralı ile görüşme yapabilir miyiz, ikna edebilir miyiz' gibi bilgiler geldi" demişti.

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