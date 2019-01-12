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KILIÇDAROĞLU'NUN YENGESİ BELGÜZAR GÜNDÜZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 16:58 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yengesi Belgüzar Gündüz'ün cenaze törenine katıldı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yengesi Belgüzar Gündüz'ün cenaze törenine katıldı.
Bahçeşehir'de dört gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hıdır Gündüz'ün eşi Belgüzar Gündüz (67), Şişli'de tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Gündüz için bugün ikindi vakti Bakırköy Amine Hatun Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP grup başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdaroğlu'da tabuta omuz verdi. Belgüzar Gündüz, Silivrikapı mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:
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-Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüntü
-Törene katılan vekillerden görüntü
-Helallik alınması
-Cenaze töreni
-Tabutun omuzlanması
-Kılıçdaroğlu'nun ağabeyinden görüntü
-Genel ve detaylar

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