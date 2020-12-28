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Kılıçla taksi durağına saldırmıştı! Serbest bırakıldı

28.12.2020 15:24 | Son Güncelleme:
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Kılıçla taksi durağına saldırmıştı! Serbest bırakıldı

Ataşehir'de kılıçla taksi durağına saldıran Emrah G., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. . İfadesinde olay günü alkolün etkisinde olduğunu söyleyen Emrah G., "Olay esnasında benim kullandığım iddia edilen kılıca benzer alet nasıl ne şekilde geçti bilmiyorum. Ben pişmanım" dedi.

Önceki gece Ataşehir'de kılıçla taksi durağına saldırdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Emrah G. emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda olay gecesi evinde alkol aldığını, daha sonra da sohbet etmek için önceden çalıştığı taksi durağına gittiğini söyleyen Emrah G., "Alkole bağlı olarak aşırı derecede sarhoş oldum. Daha sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Yaptığım eylemleri daha sonra bana anlattılar. Ben bu eylemleri gerçekleştirecek kişi değilim. Eray K., Yavuz Y. ve Salih D.'yi daha önce aynı durakta çalıştığım için tanırım, arkadaşım olurlar" dedi.

"KILICA BENZER ALET NE ŞEKİLDE ELİME GEÇTİ BİLMİYORUM"

Emrah G., "Olay esnasında benim kullandığım iddia edilen kılıca benzer alet ne şekilde elime geçti bilmiyorum. Ben pişmanım. Olayda yaralandığım içinde Salih, Eray ve Yavuz'dan şikayetçi değilim. Kendilerinden özür dilerim" dedi.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

Emrah G., savcılık sorgusunun ardından, "Silahla tehdit" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklama talebini reddeden mahkeme, Emrah G.'yi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Emrah G.'nin yurt dışına çıkışı yasaklayan mahkeme, haftanın üç günü de karakola giderek imza vermesini kararlaştırdı.

(DHA)

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