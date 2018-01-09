MAGAZİN

Kılıçlar çekildi, Ece Erken; "Gülben sana savaş açıyorum!"

MAGAZİN HABERLERİ | 09.01.2018 14:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ece Erken, Gülben Ergen'e canlı yayında ateş püskürdü. Gülben Ergen ile Erhan Çelik'in evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilmesine çok kızan Erken, Gülben'e "Sana savaş açıyorum" dedi.

Kılıçlar çekildi, Ece Erken; "Gülben sana savaş açıyorum!"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumculuğunu yapan Ece Erken, sinirden eli ayağı titredi. Gülben Ergen'in Seda Sayan'ın programına çıkmasıyla ilgili konuşan Erken, ağzına geleni söyledi.

ERHAN ÇELİK İLE AŞK DEDİKODULARININ NASIL ÇIKTIĞINI ANLATTI
Ece Erken, Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik ile aşk dedikodularının ilk ne zaman çıktığını şöyle anlattı: "Erhan Çelik ile aynı kanalda çalıştığımızda bana yardım etti. Oğlum, Erhan Çelik'i izlediğinde fotoğrafını çektim Erhan da fotoğrafı paylaşmak istedi. Ben de kendimi bildiğimden paylaş dedim. Daha sonra aramızda aşk dedikoduları çıktı. 'Evliliğin bitme sebebi Ece Erken' diye yazdılar. "

"NAMUSUNA LAF EDEN ADAMLA POZ VERMEK MİDİR ANNELİK?"
Ece Erken olayları anlatırken canlı yayında ağlamamak için kendisini zor tuttu. Ece, Gülben'e "Sen benim anneliğime laf edemezsin. Namusuna laf eden Can Tanrıyar ile sarmaş dolaş poz vermek midir annelik? Benim hiçbir alakam olmayan dava ile beni muhattap ediyorsun. Sana savaş açıyorum." diyerek ateş püskürdü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ece erken >>Gülben Ergen erhan çelik

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettim, yanıt bekliyorum

Erdoğan: Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettim, yanıt bekliyorum

'SRC' belgesi de e-Devlet'te

'SRC' belgesi de e-Devlet'te

Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde 3 Türk var!

Dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde 3 Türk var!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
eştikce sözde ünlüleri pislik cıkıyor altlarından rezalet
Diğer Haberler
Tatlıses'e kardeş darbesi!

Tatlıses'e kardeş darbesi!

Golden Globes'da siyah giymeyenlerden mesaj var!

Golden Globes'da siyah giymeyenlerden mesaj var!

Mehmet Ali Erbil dava açtı

Mehmet Ali Erbil dava açtı

Furkan Kızılay’dan dizi açıklaması

Furkan Kızılay’dan dizi açıklaması

'O boktan uzvuna güvenip de skor peşinde koşma'

'O boktan uzvuna güvenip de skor peşinde koşma'

Hazım Körmükçü ile Hilal Özdemir canlı yayında yüzleşti

Hazım Körmükçü ile Hilal Özdemir canlı yayında yüzleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.