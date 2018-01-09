Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumculuğunu yapan Ece Erken, sinirden eli ayağı titredi. Gülben Ergen'in Seda Sayan'ın programına çıkmasıyla ilgili konuşan Erken, ağzına geleni söyledi.

ERHAN ÇELİK İLE AŞK DEDİKODULARININ NASIL ÇIKTIĞINI ANLATTI

Ece Erken, Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik ile aşk dedikodularının ilk ne zaman çıktığını şöyle anlattı: "Erhan Çelik ile aynı kanalda çalıştığımızda bana yardım etti. Oğlum, Erhan Çelik'i izlediğinde fotoğrafını çektim Erhan da fotoğrafı paylaşmak istedi. Ben de kendimi bildiğimden paylaş dedim. Daha sonra aramızda aşk dedikoduları çıktı. 'Evliliğin bitme sebebi Ece Erken' diye yazdılar. "

"NAMUSUNA LAF EDEN ADAMLA POZ VERMEK MİDİR ANNELİK?"

Ece Erken olayları anlatırken canlı yayında ağlamamak için kendisini zor tuttu. Ece, Gülben'e "Sen benim anneliğime laf edemezsin. Namusuna laf eden Can Tanrıyar ile sarmaş dolaş poz vermek midir annelik? Benim hiçbir alakam olmayan dava ile beni muhattap ediyorsun. Sana savaş açıyorum." diyerek ateş püskürdü.