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Kılıçlı hutbe okunan camide Mehmetçik için dua

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

EDİRNE'de kılıçlı hutbe geleneğinin sürdüğü Eski Cami'de imam elinde kılıçla, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dualar okudu.

Kılıçlı hutbe okunan camide Mehmetçik için dua

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) - EDİRNE'de kılıçlı hutbe geleneğinin sürdüğü Eski Cami'de imam elinde kılıçla, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dualar okudu.
Osmanlı İmparatorluğu'na 88 yıl başkentlik yapan ve şehzadelerin tahtı çıkma törenlerinin yapıldığı Edirne'deki Eski Cami'de 1361 yılında padişahların ilk hutbeyi kılıçla okumasının ardından başlatılan gelenek her Cuma günü sürdürülüyor. Cuma hutbesi için minbere çıkan cami imamı Hasan Cerrah, kılıcı sol eliyle yukarı kaldırıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG, DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nı katılan Mehmetçikler için dualar okudu. Cerrah, millet olarak nice badirelerden geçildiğini belirterek, "Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenler hiçbir zaman bu emellerinden vazgeçmedi. Ancak her karış toprağı şehitlerimizin mübarek kanıyla sulanan vatanımıza göz dikenler, milletimizi parçalamak isteyenler dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Zira bizleri düşmanlarımıza karşı muvaffak kılan muazzam bir gücümüz vardır. Bu gücümüz, Allah'a olan sarsılmaz imanımız, din-i mübin-i İslam'a olan gönülden bağlılığımız, vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza olan sevdamızdır. Hiç kimsenin toprağına göz dikmemiş, ancak kendi vatanına göz dikenlere, iman dolu göğsünü siper etmiştir. Vatanını çiğnetmemiş, bayrağını indirtmemiş ve ezanlarını dindirtmemiştir" dedi.
Cerrah, Türk milletinin aç susuz kalıp düşmana bir karış toprağını teslim etmeyeceğini belirterek, "Türlü hile ve desiselerle, plan ve tuzaklarla varlık ve bekamız, istiklal ve istikbalimiz hedef alınmıştır. Bizler, gerektiğinde aç ve susuz kalırız, ancak hürriyet ve bağımsızlığımızdan, izzet ve şerefimizden asla taviz vermeyiz. Vatanımıza ve mukaddesatımıza, birliğimize ve beraberliğimize yönelik saldırılara her türlü fedakarlığı göstererek karşı dururuz. Bu cennet vatanımızın bir karış toprağını bile asla düşmana teslim etmeyiz" diye konuştu.
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Kılıçlı hutbe okunan camide Mehmetçik için duaKılıçlı hutbe okunan camide Mehmetçik için duaKılıçlı hutbe okunan camide Mehmetçik için duaKılıçlı hutbe okunan camide Mehmetçik için dua

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