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  4. Kılıçlı pompalı tüfekli kavgayı terlikle ayırmaya çalıştı

Kılıçlı pompalı tüfekli kavgayı terlikle ayırmaya çalıştı

01.04.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akrabaların kavgası şaşırtan görüntülere sahne oldu. Esenyurt'ta yaşayan iki akrabanın aile arasındaki anlaşmazlık yüzünden kılıçlı pompalı tüfekli kavgası görenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde bir kadının kavga edenleri terlikle ayırmaya çalışması ise dikkat çekti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre akraba ile aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden bir süredir husumet vardı. Taraflar sokak üzerinde karşılaştıkları akrabaları ile küfürleşip darp etmeye başladı. 7 kişi bir adamı darp ettikten bir süre sonra darba uğrayan adamın da yakınları sokağa geldi.

TERLİKLE KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Kavga sırasında bir kadın adamları terlikle vurarak ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra darp edilen adamların yanına da kılıçlı ve pompalı tüfekli yakınları da geldi.

1 KİŞİ YARALANDI, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine kısa sürede gelen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ve ambulans ekipleri yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralanan şahısın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken kavgaya karışanlar 5 kişi suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı. Taraflar savcılık talimatıyla serbest bırakılırken birbirlerinden şikayetçi olmadılar.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga anları da çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şahısların yolda karşılaşıp bir adamı darp etmeleri kılıçlı ve pompalı tüfekli kavga anları yer aldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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