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  4. Kılıçlı saldırıda hastanelik olan adamın bu kez de babaevi kurşunlandı

Kılıçlı saldırıda hastanelik olan adamın bu kez de babaevi kurşunlandı

21.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da yolunu kesen 8 kişinin kılıçlı saldırısına uğrayarak yaralanan esnafın kez de babaevi kurşunlandı.

Samsun’da yolunu kesen 8 kişinin kılıçlı saldırısına uğrayarak yaralanan esnafın kez de babaevi kurşunlandı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, yaralı esnaf saldıranların yakalanmasını istedi.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik içesinde esnaf olan 2 çocuk babası Engin Aydın’ın (37) 2 gün önce aracıyla seyir halindeyken yolu iki otomobilde bulunan 8 kişi tarafından kesildi. Aydın’ın aracına çarparak yoldan çıkmasını sağlayan şahıslar, 1,5 metre uzunluğundaki kılıçla saldırdıkları Aydın’ın sol kolunu kırıp, boynundan da kılıçla yaraladılar. Saldırganlara direnen Engin Aydın, canını zor kurtardı. 112 ekipleri tarafından ambulansla önce özel bir hastaneye, daha sonra da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydın tedavi altına alındı. Kolu alçıya alınan Aydın, tedavisi tamamlanarak taburcu oldu. Dün akşam da otomobilden Aydın’ın babaevine pompalı tüfekle ateş açıldı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen saldırıda tüfekten çıkan saçmalar, Aydın ailesinin birinci katta bulunan evinin dış kapı, duvar ve elektrik saati panosuna isabet etti. Silah sesini duyan Aydın ailesi, sabah saldırı olayını fark ederek olayı polise haber verdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis saldırı yapılan evin önünde ve yolun kenarında 4 adet tüfek kartuşu ve 2 adet tıpa ele geçirdi.
Engin Aydın, kendisine çökmeye çalışanların önce kılıçla saldırıp hastanelik ettiğini belirterek, "Cuma akşamı evime giderken yolum iki araçla gelen şahıslar tarafından kesildi. Aracıma çarpıp beni yoldan çıkardılar Sonra da 8 kişi bana saldırdı. Saldırganların elinde kılıç da vardı. 1.5 metrelik kılıçla saldırıp, kolumu kılıçla kırdılar. Boynundan yaraladılar. Ölümden zor kurtuldum. Bana saldıran kişilerin isimlerini polise bildirdim. Aynı şahıslar dün akşam da babamın evine pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulundular. Bu şahıslar bizim canımıza zarar vermeden yakalanıp gerekli cezanın verilmesini istiyoruz. Yoksa biz öldükten sonra mı yakalanıp tutuklanacaklar. Bu konuda adalete güveniyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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