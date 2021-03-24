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  4. Kılıçlı ve pompalı tüfekli saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Kılıçlı ve pompalı tüfekli saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

24.03.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da yolu kesilerek kılıçlı saldırıya uğrayarak hastanelik olan daha sonra baba evi pompalı tüfekle kurşunlanan şahsın olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Olay, Canik içesi Toptepe Mahallesi’nde cuma akşamı meydana geldi.

Kılıçlı ve pompalı tüfekli saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da yolu kesilerek kılıçlı saldırıya uğrayarak hastanelik olan daha sonra baba evi pompalı tüfekle kurşunlanan şahsın olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Canik içesi Toptepe Mahallesi’nde cuma akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, esnaf olan 2 çocuk babası Engin Aydın’ın (37) aracıyla seyir halindeyken yolu iki otomobilde bulunan 8 kişi tarafından kesildi. Aydın’ın aracına çarparak yoldan çıkmasını sağlayan şahıslar, 1,5 metre uzunluğundaki kılıçla saldırdıkları Aydın’ın sol kolunu kırıp, boynundan da kılıçla yaraladılar. Saldırganlara direnen Engin Aydın, zor kurtuldu. 112 ekipleri tarafından ambulansla önce özel bir hastaneye, daha sonra da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydın tedavi altına alındı. Kolu alçıya alınan Aydın, tedavisi tamamlanarak taburcu oldu. Bu olaydan 2 gün sonra da Engin’in Aydın’ın Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki baba evi pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Engin Aydın kendisini kılıçla yaralayanların daha sonra da baba evine silahlı saldırı düzenlediğini ileri sürerek söz konusu şahıslardan şikayetçi oldu.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri kılıçlı ve silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen R.K. ve İ.T.’yi bugün yakalayarak gözaltına aldı. R.K. ve İ.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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