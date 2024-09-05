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Kılıçlı yemin gündem olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili ilk açıklama : Bu konuyu değerlendireceğim

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.09.2024 09:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harp Okulları mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak ant içen teğmenlerle ilgili ilk kez konuştu. Partisinin MYK toplantısında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Ben alandan ayrıldıktan sonra olan bir hadise. Milli Savunma Bakanım ve Kara Kuvvetleri Komutanı’mla bu konuyu değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.

Kılıçlı yemin gündem olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili ilk açıklama : Bu konuyu değerlendireceğim

Harp Okulları mezuniyet törenindeki teğmenlerin kılıçlı yemin töreni gündeme oturdu. Teğmenler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz!" sloganı attıktan sonra ant içmişti. Söz konusu görüntülerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da ilk yorum geldi.

AK PARTİ MKYK'DA GÜNDEME GELDİ

TSK tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’ndan üç kadın teğmenin birinci çıkması ve mezuniyet törenindeki kutlamanın ardından yaşanan gelişmeler AK Parti MKYK’da tartışma konusu oldu.

ERDOĞAN'DAN İLK YORUM

Milliyet'te yer alan habere göre; bazı MKYK üyelerinin bu kutlamanın “askeri vesayet ve Türkiye’nin darbe geçmişi”ni hatırlattığını ve konunun soruşturulması gerektiğini söylemesi üzerine Erdoğan’ın, “Ben alandan ayrıldıktan sonra olan bir hadise. Milli Savunma Bakanım ve Kara Kuvvetleri Komutanı’mla bu konuyu değerlendireceğim. Üç kız öğrenci birinci oldu, bu ilk kez oluyor. Aslında bu, ‘AK Parti zamanında kadınlar eve kapatıldı’ diyenlere iyi bir cevap. Bu kızlar Anadolu’yu yansıtıyor. Sohbet de ettim, hatta birinin adı İkra... Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım” dediği öğrenildi.

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"200 CİVARI OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Ayrıca, toplantıda, MSB Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’ın, “20 kişiyle başlayan bir grup... Dahil olanlarla birlikte 200 civarı olduğunu tespit ettik. Bir tepkisellikle mi yapıldı yoksa başka bir niyetle mi yapıldı, takip edip arz edeceğiz” dediği kaydedildi.

NE OLMUŞTU

Kara Harp Okulu'ndan mezun olan genç teğmenlerin, dönemi birincilikle tamamlayan Ebru Eroğlu öncülüğünde kılıçlarını çekip yemin ettikleri anlar ses getirmişti.

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Teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganı attıktan sonra şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

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Anahtar Kelimeler:
Teğmen Recep Tayyip Erdoğan
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