Kılıçlı yemin törenindeki teğmenlerle ilgili karar günü belli oldu! Yüksek disiplin kurulu toplanacak

Türkiye'de uzun süre gündem olan kılıçlı yemin törenindeki teğmenlerin akıbetinin belli olacağı günle ilgili açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, teğmenler ile ilgili dosyanın Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak'taki toplantısında görüşüleceğini açıkladı.
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