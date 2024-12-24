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  4. Kılıçlı yemin törenindeki teğmenlerle ilgili karar günü belli oldu! Yüksek disiplin kurulu toplanacak

Kılıçlı yemin törenindeki teğmenlerle ilgili karar günü belli oldu! Yüksek disiplin kurulu toplanacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.12.2024 12:09
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Türkiye'de uzun süre gündem olan kılıçlı yemin törenindeki teğmenlerin akıbetinin belli olacağı günle ilgili açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, teğmenler ile ilgili dosyanın Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak'taki toplantısında görüşüleceğini açıkladı.

Kılıçlı yemin törenindeki teğmenlerle ilgili karar günü belli oldu! Yüksek disiplin kurulu toplanacak

Kılıçlı yemin eden teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025 saat 14.00’te toplanacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Teğmen msb kılıçlı yemin töreni
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