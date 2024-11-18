Kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni gelişme! MSB kaynakları: 8 ihraç talebi var

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni kapsamında Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sırasında teğmenler kılıçlı yemin töreni düzenlemişti. Dönemi birincilikle tamamlayan Ebru Eroğlu öncülüğünde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attıktan sonra toplanıp kılıçlarını çeken genç teğmenler şu ifadelerle ant içmişti.

TARTIŞMALARIN ODAĞI OLMUŞTU

Bu gelişme gündemdeki yerini alırken, özellikle siyasette birçok tartışma yapılmıştı. Yapılan tartışmaların ardından konuyla ilgili olarak bugün art arda gelişmeler yaşandı.

TSK: TSK'YI TARTIŞMAYA AÇIP, İTİBARINI ZEDELEDİLER

TSK tarafından yapılan açıklamada ilgili personelin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği ve işlemlerin devam ettiği belirtilen açıklamada "Hadisenin okunan tören metniyle ilgisi bulunmamaktadır. Mevzu verilen emirlerin hilafına hareket ederek yapılan disiplinsizliktir. Bazı öğrenciler 2023'te kaldırılan metni okumak istemiş, mümkün olmadığı kendilerine tebliğ edilmiştir. TSK'yı tartışmaya açıp, itibarını zedelediler" denilmişti.

8 İHRAÇ TALEBİ VAR

Olayla ilgili olarak bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Gazeteci Ahmet Hakan'ın MSB kaynaklarına dayandırdığı habere göre 5 teğmen, alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi.