HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni gelişme! MSB kaynakları: 8 ihraç talebi var

Kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni gelişme! MSB kaynakları: 8 ihraç talebi var

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
18.11.2024 22:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teğmenlerin kılıçlı yemin töreniyle ilgili gelişmeler art arda yaşanıyor. MSB kaynaklarına göre 5 teğmen ile birlikte alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanı olmak üzere 8 ihraç talebi var.

Kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni gelişme! MSB kaynakları: 8 ihraç talebi var

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni kapsamında Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sırasında teğmenler kılıçlı yemin töreni düzenlemişti. Dönemi birincilikle tamamlayan Ebru Eroğlu öncülüğünde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attıktan sonra toplanıp kılıçlarını çeken genç teğmenler şu ifadelerle ant içmişti.

87

TARTIŞMALARIN ODAĞI OLMUŞTU

Bu gelişme gündemdeki yerini alırken, özellikle siyasette birçok tartışma yapılmıştı. Yapılan tartışmaların ardından konuyla ilgili olarak bugün art arda gelişmeler yaşandı.

88

TSK: TSK'YI TARTIŞMAYA AÇIP, İTİBARINI ZEDELEDİLER

TSK tarafından yapılan açıklamada ilgili personelin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği ve işlemlerin devam ettiği belirtilen açıklamada "Hadisenin okunan tören metniyle ilgisi bulunmamaktadır. Mevzu verilen emirlerin hilafına hareket ederek yapılan disiplinsizliktir. Bazı öğrenciler 2023'te kaldırılan metni okumak istemiş, mümkün olmadığı kendilerine tebliğ edilmiştir. TSK'yı tartışmaya açıp, itibarını zedelediler" denilmişti.

Teğmenlerin bu yüzden ihracı isteniyormuş: "Mesele okunan metin değil" Teğmenlerin bu yüzden ihracı isteniyormuş: "Mesele okunan metin değil"

8 İHRAÇ TALEBİ VAR

Olayla ilgili olarak bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Gazeteci Ahmet Hakan'ın MSB kaynaklarına dayandırdığı habere göre 5 teğmen, alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Teğmen kılıç tören
En Çok Okunan Haberler
'Altına hücum edecekler' Gram altın için yeni tahmin!

'Altına hücum edecekler' Gram altın için yeni tahmin!

Kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni gelişme!

Kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni gelişme!

Emekli ve memurları üzecek 'zam' çıkışı! 'Maalesef' diyerek...

Emekli ve memurları üzecek 'zam' çıkışı! 'Maalesef' diyerek...

Milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu

Milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu

Akademisyenin hayatını kabusa çevirdiler!

Akademisyenin hayatını kabusa çevirdiler!

Para için düğün arabasının üzerine atladı: Damattan dayak yedi

Para için düğün arabasının üzerine atladı: Damattan dayak yedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.