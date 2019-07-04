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Kilidi bozulan kelepçeye AFAD müdahalesi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 09:54 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, polis ekiplerinin gözaltına alınan şüpheliye taktığı kelepçe, kilidi bozulunca çıkarılamadı.

Kilidi bozulan kelepçeye AFAD müdahalesi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, polis ekiplerinin gözaltına alınan şüpheliye taktığı kelepçe, kilidi bozulunca çıkarılamadı. Yardım istenen AFAD ekibi, yarım saatlik çalışmada kelepçeyi keserek, çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlediği suç nedeniyle gözaltına alınan şüphelinin bileğine kelepçe taktı. Polis merkezine götürülen ve ismi açıklanmayan şüphelideki kelepçe, kilidi bozulunca çıkarılamadı. Polisler, uzun uğraşlara rağmen kelepçeyi çıkaramayınca AFAD'dan yardım istedi. Polis merkezine gelen AFAD görevlileri, yarım saatlik çalışmada kelepçeyi keserek, şüpheliden çıkardı.

FOTOĞRAFLI

Kilidi bozulan kelepçeye AFAD müdahalesiKilidi bozulan kelepçeye AFAD müdahalesiKilidi bozulan kelepçeye AFAD müdahalesiKilidi bozulan kelepçeye AFAD müdahalesi

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