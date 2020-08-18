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Kilidi kıramayınca tekerini bırakıp bisikleti çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

Konya'da gündüz vakti binanın önündeki bisikletleri çalmaya çalışan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Kilidi kıramayınca tekeri söken hırsız, yanındaki bisikletin tekerini çaldığı bisiklete takarak kaçtı.

Olay, 14 Ağustos günü merkez Karatay ilçesi Keçeciler Caddesi üzerinde bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi bisikletiyle site içerisine girdi. Binadan çıkan apartman sakinlerini gören şüpheli site bahçesinde bir tur attıktan sonra bisikletin yanına geldi. Kilidi kıramayan şahıs çalacağı bisikletin tekerini söktü. Getirdiği bisikletin de tekerini söken şahıs, çaldığı bisiklete tekeri taktıktan sonra site bahçesinden çıkarak uzaklaştı. Sabah bisikletlerinin olmadığını fark eden sahipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek polise şikayetçi oldu. Şüphelinin siteden bisikleti çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

'GELECEĞİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Bisikletin sahibi Ersin Topal, sadece tekerin geride kaldığını söyledi. Kameraların yeni takıldığını anlatan Ersin Topal, "Kameraları kontrol ettiğimizde sabah saatlerinde bir kişinin geldiği, bisikletimizin tekerini başka bir bisikletin tekeriyle değiştirdiği ve eski bisikleti bırakıp gittiği görülüyor. Görüntülerde şahsın her şeyi net görülüyor. Polisten gerekli yardımı alarak şikayet ettik. Ayrıca sosyal medyada çoğu yerde paylaştık. Geleceğini düşünmüyorum ama artık yeter. Kapının önünden gündüz vakti bisikletimizi çalan yarın bize neler yapar" dedi. İHA

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