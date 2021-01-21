Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu

İlkadım ilçesine bağlı Kılıçdede Mahallesi’nde oto aksesuar dükkanı bulunan Ahmet Kılıç, müşterisine teyp satmak için ürünlerin bulunduğu vitrine yöneldi. Teyp kutusunu eline alan Kılıç, kutunun boş olduğunu fark etti. Diğer malzemelerin de kutusuna bakan Kılıç, tüm kutuların boş olduğunu görünce güvenlik kamerası kaydını izledi. Saatlerce süren kamera kayıtlarını detaylı olarak izleyen Kılıç, kepenk kilidini bozan kimliği belirsiz kişinin, 1 hafta boyunca her gece geldiği iş yerinden hırsızlık yaptığını tespit etti. Şüphelinin oto teyp ve bazı aksesuarları alıp, kutularını yerinde bıraktığını, dikkat çekmemesi için de kepengi indirerek eski haline getirdiği görünce şaşkınlık yaşayan Kılıç, durumu polise bildirdi.

Adrese gelen polis ekipleri, parmak izi çalışmasının ardından hem oto aksesuar dükkanının, hem de diğer iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Gazi Polis Merkezi ekiplerince kimliği belirlenen Berkan Bilici, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Berkan Bilici tutuklandı. Olayın ardından iş yeri sahibi Ahmet Kılıç, kapıları, pencereleri ve kepenk sistemini yeniledi, kameraların yerlerini değiştirerek güvenlik önlemlerini artırdı.