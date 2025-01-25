Kılık değiştirip içeri girmişler... 3 şüpheli yanına aldıkları 11 yaşındaki çocukla tam 2 milyonu geçkin vurgun yaptılar!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kuyumcuyu soymak için gelen 3 hırsız, önce kuyumcuyu dış cepheden kolaçan etti, ardından yan sokağına geçip tanınmamak için kılık değiştirdi. İçeri giren şüphelilerden ikisi kuyumcuyu oyalarken, diğeri ise altınları çalmak için tezgahın arkasına girmeye çalıştı.

2 MİLYON DEĞERİNDE ALTINI ÇALDI

Başarılı olamayan şüpheli, dışarıda kendilerine bekleyen bir çocuğu alıp tekrar içeri geldi. 3 şüpheli kuyumcuyu oyalarken, sonradan içer giren 11 yaşındaki çocuk ise parça parça 2 milyon lira altını eteğine koyup dışarı çıktı.

GELEN MÜŞTERİDE SOYULDU

Bu esnada bilezik almak için gelen müşteri ise yanında taşıdığı toplu parayı, kuyumcu tezgahına koydu. Toplu parayı gören hırsızlar bu kez de müşteriyi oyalayıp tezgahın üzerinden ki parayı kaşla göz arasında çaldı.

ARANIYORLAR

Bir süre sonra durumu fark eden kuyumcu ve müşteri, soyulduğunu anlayınca 112 Ekiplerine bilgi verdi. Şüphelilerin soygun için Kırıkkale'den geldiği öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)