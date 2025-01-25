HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kılık değiştirip içeri girmişler... 3 şüpheli yanına aldıkları 11 yaşındaki çocukla tam 2 milyonu geçkin vurgun yaptılar!

Kılık değiştirip içeri girmişler... 3 şüpheli yanına aldıkları 11 yaşındaki çocukla tam 2 milyonu geçkin vurgun yaptılar!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.01.2025 15:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 şüpheli ve bir çocuk, önce yokladılar sonra çalıp kaçtılar. Yokladıkları kuyumcuyu soymak için kılık değiştirip geldiler. 3 kadın kuyumcu çalışanını oyalarken, 11 yaşındaki çocuk ise 2 milyon lira değerinde altını çalıp kayıplara karıştı. Kuyumcuya gelen bir başka müşteri ise bilezik almak için çıkardığı parayı da hırsızlara kaptırdı. Çifte hırsızlık kameraya anbean yansıdı.

Kılık değiştirip içeri girmişler... 3 şüpheli yanına aldıkları 11 yaşındaki çocukla tam 2 milyonu geçkin vurgun yaptılar!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kuyumcuyu soymak için gelen 3 hırsız, önce kuyumcuyu dış cepheden kolaçan etti, ardından yan sokağına geçip tanınmamak için kılık değiştirdi. İçeri giren şüphelilerden ikisi kuyumcuyu oyalarken, diğeri ise altınları çalmak için tezgahın arkasına girmeye çalıştı.

AW377710_06

2 MİLYON DEĞERİNDE ALTINI ÇALDI

Başarılı olamayan şüpheli, dışarıda kendilerine bekleyen bir çocuğu alıp tekrar içeri geldi. 3 şüpheli kuyumcuyu oyalarken, sonradan içer giren 11 yaşındaki çocuk ise parça parça 2 milyon lira altını eteğine koyup dışarı çıktı.

AW377710_05

GELEN MÜŞTERİDE SOYULDU

Bu esnada bilezik almak için gelen müşteri ise yanında taşıdığı toplu parayı, kuyumcu tezgahına koydu. Toplu parayı gören hırsızlar bu kez de müşteriyi oyalayıp tezgahın üzerinden ki parayı kaşla göz arasında çaldı.

AW377710_07

ARANIYORLAR

Bir süre sonra durumu fark eden kuyumcu ve müşteri, soyulduğunu anlayınca 112 Ekiplerine bilgi verdi. Şüphelilerin soygun için Kırıkkale'den geldiği öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

AW377710_01

(İHA)

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.178,46
3.178,91
% 0.75
23:59
Ons Altın / TL
98.841,13
98.905,83
% 0.76
23:59
Ons Altın / USD
2.770,79
2.771,18
% 0.62
23:59
Çeyrek Altın
5.085,54
5.197,52
% 0.75
23:59
Yarım Altın
10.139,29
10.395,04
% 0.75
23:59
Ziynet Altın
20.342,16
20.726,49
% 0.75
23:59
Cumhuriyet Altını
21.090,00
21.408,00
% -0.27
13:00
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Kuyumcu Bursa Altın soygun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayserispor futbolcusu Bahoken, takım arkadaşına saldırdı, kırmızı kart gördü!

Kayserispor futbolcusu Bahoken, takım arkadaşına saldırdı, kırmızı kart gördü!

Ünlü oyuncular birbirine girmiş! Set durmuştu! İlk açıklama geldi

Ünlü oyuncular birbirine girmiş! Set durmuştu! İlk açıklama geldi

Erdoğan hem 2028 hem 2029 seçimlerini işaret etti

Erdoğan hem 2028 hem 2029 seçimlerini işaret etti

Baro Başkanı yangının nasıl çıktığını anlattı!

Baro Başkanı yangının nasıl çıktığını anlattı!

Enkaz altında AFAD ekiplerini görünce... "Hoş geldin abi"

Enkaz altında AFAD ekiplerini görünce... "Hoş geldin abi"

Şehir eşkıyaları iş başında! 3 iş yerini kurşun yağmuruna tuttular: "Dükkan başına 5 milyon lira ceza kestik"

Şehir eşkıyaları iş başında! 3 iş yerini kurşun yağmuruna tuttular: "Dükkan başına 5 milyon lira ceza kestik"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.