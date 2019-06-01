Kilim ve battaniye fabrikasında yangın: 2 itfaiye eri yaralandı (2)

8,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Uşak'ta, 4 bin metrekare kapalı alanda kilim ve battaniye üretimi yapılan fabrikada, bugün saat 06.00 sıralarında başlayan yangın, 8,5 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Yangında 6 milyon TL'lik maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yangına müdahale ederken yaralanan 2 itfaiye erinin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi. Elektrik kontağından çıktığını düşünülen yangının kesin çıkış nedeni ise detaylı incelemeden sonra netleşecek.

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

