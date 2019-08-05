HABER

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 17:23 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi: - "Terörü öven, bilimin yönlendiriciliği dışında bir terör örgütünden emir alan kişilerin bilim insanı olarak dahi telakki edilmesinin gerçek akademisyenler için bir zül olduğunu düşünmekteyiz"

KİLİS (AA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesince (KİYÜ) Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan bazı akademisyenlerle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bilim insanı sıfatını taşıyan her akademisyenin, bu unvanın gerektirdiği ahlaki ve bilimsel özellikleri taşıması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terörü öven, bilimin yönlendiriciliği dışında bir terör örgütünden emir alan kişilerin bilim insanı olarak dahi telakki edilmesinin gerçek akademisyenler için bir zül olduğunu düşünmekteyiz. Gerçek bilim insanları dünyada yaşayan bütün insanların bilimsel gelişmelerden faydalanmasını amaçlar. Bu bağlamda bilime inancı olmayanlar, halkın haklarını ihlal etmiş olurlar."

PARTNERAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktıAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktı
Belediyeden kurban pazarına ücretsiz ulaşımBelediyeden kurban pazarına ücretsiz ulaşım
Trafik ışığı bulunmayan kavşak tehlike saçıyorTrafik ışığı bulunmayan kavşak tehlike saçıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AYM'nin "hak ihlali" kararı Kilis Kilis 7 Aralık Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

Son dakika: Tuzla Piyade Okulu'nun atış alanında yangın

Tuzla Piyade Okulu'nda yangın!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

CHP'den erken seçim açıklaması

Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

Esenler Belediyesi’nden gazetelerde yer alan iddialara yalanlama

Esenler Belediyesi gazetelerde çıkan iddiaları yalanladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.