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Kilis Belediye Başkanı Bulut mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:57 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Bulut mazbatasını aldı

KİLİS (AA) - AK Parti'den Kilis Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Abdi Bulut, mazbatasını aldı.

Kilis Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Bulut ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerine mazbatalarını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Harun Ceyhan ve Seçim Kurulu Müdürü Murat Tarakçı verdi.

Bulut, törenin ardından yaptığı açıklamada, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, seçimlerin kazasız belasız bitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kimsenin burnu bile kanamadan seçimlerin geride kaldığını anımsatan Bulut, "Rabbim bize bu günlere ulaşmayı nasip eyledi. İnşallah hayırlara vesile olur, güzel günler görürüz ve hayırlı hizmetlere vesile olur. Yaşanan süreçte emeği geçen herkesi teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Törenin andından adliye bahçesine geçen grup hatıra fotoğrafı çektirdi.

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