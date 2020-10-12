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Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti (Mehmet Abdi Bulut neden öldü?)

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2020 08:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Gaziantep'te tedavi altında olan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti (Mehmet Abdi Bulut neden öldü?)

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.

BULUT İÇİN BAĞSAĞLIĞI MESAJLARI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından şu mesajı yayımladı:

"İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut Beyefendinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet Olsun. Eş, dost ve akrabalarının başı sağolsun."

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da, Bulut'un tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını belirtti. Prof. Özaydın, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı üniversitemizin yoğun bakım servisinde gösterilen tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden; Kilis Belediye Başkanımız Av. Mehmet Abdi Bulut’a Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?

20 Ekim 1967 tarihinde Kilis‘te doğan Mehmet Abdi Bulut, İlk ve orta öğrenimini Kilis’te tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Daha sonra avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem asteğmen olarak Konya Personel Okulu ve Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. Daire Başkanlığında tamamladı.

1993 yılından itibaren Kilis’te serbest Avukatlık yaparken, 28 Mart 2009 yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığını kazandı.

Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet Abdi Bulut, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday olmuş ve Kilis Belediye Başkanlığını kazanmıştı.

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