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Kilis Belediye Başkanlığına Servet Ramazan seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 14:20 | Son Güncelleme

Beyin kanaması geçirerek vefat eden Mehmet Abdi Bulut'tan boşalan Kilis Belediye Başkanlığı görevine meclis üyesi Servet Ramazan seçildi.

Kilis Belediye Başkanlığına Servet Ramazan seçildi

Kilis Belediye Meclisi bugün yeni belediye başkanını seçmek üzere toplandı. Meclis Başkan Vekili Mustafa Tohumcu başkanlığında yapılan toplantıda merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için Kuran-ı Kerim okundu.

Açılış konuşmalarının ardından tek aday olarak başkanlığa aday olan Servet Ramazan, 31 meclis üyesinin tamamının oyunu alarak Kilis'in 45’inci belediye başkanı oldu.

Meclis üyelerine teşekkür eden Servet Ramazan, merhum başkanın izinden gideceğini belirterek, "İnşallah görev yaptığım süre zarfında şahsıma duyulan göreve layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağım. Değerli başkanımız Mehmet Abdi Bulut’un emanetini büyük bir titizlikle taşıyacağım. Ben bugün seçildiğim belediye başkanlığını bir makam değil, bir görev olarak görüyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım, bugünden itibaren Kilis halkının emrinde ve hizmetinde olacağız” dedi

(DHA)

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