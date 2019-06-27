Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Suriyeli işçi istihdam ettikleri yönde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapan Kilis Belediyesi, "Belediyemiz tarafından konu hakkında yapılan araştırma neticesinde, Yardım ve Koordine Birimi Derneği ile İşsizlik ve Yoksullukla Mücadele Derneği arasında yapılan Suriyelilere iş ve eğitim imkanı sağlamakla ilgili geliştirilen bir proje kapsamında belediyemizin park ve bahçelerinde değerlendirilmek üzere iki günlük eğitim imkanı sağlandığı, Suriyelilerin işe alımıyla ilgili bilgilerin yanlış olduğu tespit edilmiştir.Belediyemiz tarafından da konuyla ilgili girişimlerde bulunularak Türk vatandaşlarının da aynı imkanlardan yararlanması için çalışmalar yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

