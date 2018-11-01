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Kilis Devlet Hastanesi yapımı ihalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 17:27 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında imzalanan "Kilis Devlet Hastanesi Yapım Protokolü" kapsamında ihaleye girmek isteyen firmalara inşaat alanı gösterildi

KİLİS (AA) - Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında imzalanan "Kilis Devlet Hastanesi Yapım Protokolü" kapsamında ihaleye girmek isteyen çok sayıda firma yetkilisi Kilis'e geldi.

Kilis Devlet Hastanesi Konferans Salonu'ndaki toplantıda Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanı Muzaffer Geleri tarafından bilgilendirilen firma yetkilileri, daha sonra yeni hastanenin yapılacağı alana geçerek incelemelerde bulundu.

Geleri, burada yaptığı konuşmada, son 7 yıldır sınırın diğer tarafında yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye'ye önemli ölçüde sığınmacı akını olduğunu belirtti.

Yaşanan göç dalgasının birçok şehirde olduğu gibi Kilis'te de nüfusun artmasına neden olduğunu anlatan Geleri, "Nüfus artışından dolayı da sağlık altyapısının geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Sağlık altyapısının geliştirilmesiyle ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) birtakım fonlar temin edildi. Bu fonlarla ilgili de AB, Avrupa Konseyi Kalkınma Bakanlığını görevlendirmiş bulunuyor. Bu fonlarla Sağlık Bakanlığı olarak biz Kilis'te 300 yataklı bir devlet hastanesi yapılmasını planlıyoruz. Şu anda ihale işlemlerine başladık, 20 Kasım tarihinde de hastane inşaatının ihalesini yapacağız." diye konuştu.

Şartname gereği ihaleye teklif vermek isteyen firmaları inşaatın yapılacağı yere davet ettiklerini ifade eden Geleri, 2019 Mart itibarıyla inşaata başlanılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

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Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Daire Başkanı Muzaffer Geleri ihale Kilis Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı

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