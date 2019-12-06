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Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 15:42 | Son Güncelleme

Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KİLİS (AA) - Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici'den oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi alan Karabulut, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını anlatan Karabulut, "Özellikle spor kategorisinde asker selamı veren milli takımımız gerçekten bizi gururlandırmış ve ruhumuzu okşamıştı. Zaten güvenlik bürokrasisi olarak farklı bir algımız var. Dolayısıyla onu tercih ettim. Diğer alanlarda hakikaten çok ilginç fotoğraflar mevcut orada da seçimimizi yaptık. Umarım seçtiğimiz fotoğraflar birinci olur." diye konuştu.

Anadolu Ajansının ülkenin göz bebeği kurumları arasında yer aldığını ve devletin çarklarından biri olduğunu ifade eden Karabulut, "Biz güvenlik hizmeti veriyoruz Anadolu Ajansı da basın hizmeti vererek devletimize hizmet ediyor." dedi.

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