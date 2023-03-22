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KİLİS İMSAKİYE 2023: Kilis iftar vakti ve sahur saati kaçta? Diyanet 2023 Kilis imsakiyesi

22.03.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis ramazan imsakiyesi bölge halkı tarafından araştırılmaya başlandı. Oruç tutacak olan vatandaşlar bu gece ilk sahur için kalkacaklar yarın ise ilk iftarlarını açacaklar. On bir ayın sultanı ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek yani 29 gün oruç tutulacak. Peki, Kilis iftar vakti ve sahur saati kaçta? Diyanet 2023 Kilis ramazan imsakiyesini yayınladı...

KİLİS İMSAKİYE 2023: Kilis iftar vakti ve sahur saati kaçta? Diyanet 2023 Kilis imsakiyesi

Kilis imsak, sahur ve iftar vakitleri hakkında araştırmalar hız kazandı. On bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutma ibadetini yerine getirecek olan müslümanlar bugün ilk oruçları için sahura kalkacalar. Peki, Kilis'te sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Kilis ilk sahur ve iftar vakitlerini açıkladı. İşte 2023 ramazan imsakiyesi...

KİLİS İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Kilis'te ilk sahur saat 05:05 olarak açıklandı.
24 Mart Kilis sahur saati 05:03
25 Mart Kilis sahur saati 05:02
26 Mart Kilis sahur saati 05:00

KİLİS İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Kilis'te ilk iftar saati 18:52 olarak açıklandı.
24 Mart Kilis iftar saati 18:53
25 Mart Kilis iftar saati 18:54
26 Mart Kilis iftar saati 18:55

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oruç 2

ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmektedir. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irade hâkimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü de önemli bir role sahiptir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde oruç etkili bir yoldur. Bu orucun değişik biçimlerde de olsa hemen bütün din ve kültürlerde riyâzet ve mücâhede yolu olarak mevcut olmasını da açıklar.

oruç 1

Toplumsal hayatta huzursuzluklara yol açan taşkınlıklar, büyük ölçüde insanın hayvanî yönünü tatmin eden maddî zevklere düşkünlükten kaynaklanır. Maddî zevk deyince de akla, yeme içme ve cinsel ilişki gibi zevkler gelir. İşte oruç, insanı maddî zevk ve şehvetler peşinde koşturan, dolayısıyla da, Allah'ın haklarına riayet edemediği için kendisine zulmetmesine, insanların haklarına riayet edemediği için onlara zulmetmesine sebep olan nefs-i emmâreyi teskin etmenin de bir ilâcı, aşırılıkları törpülemenin bir çaresidir.

Oruç, yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarfetmeye de vesile olur. “Tok, açın halinden anlamaz.” atasözü de bunu ifade eder.

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kilis iftar vakti

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